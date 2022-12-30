«Твоя щедрость не знает границ»: Игорь Ознобихин спас Ляйсан Утяшеву в финале «Наследников и самозванцев»

«Наследники и самозванцы»

Игорь Ознобихин «вставил ремарочку». Фото: кадр из шоу «Наследники и самозванцы»

Игрок телепроекта пожертвовал свои деньги, чтобы ведущая не ломала язык.

В финальной серии телепроекта «Наследники и самозванцы», которую зрители канала ТВ-3 увидят 31 декабря в 19:45, произошел забавный момент.

Ведущая Ляйсан Утяшева объявила финалистам, что денежный приз шоу составляет 4 579 500 рублей. И тут один из участников — звезда сериала «Реальные пацаны» Игорь Ознобихин — прервал ее речь.

«Ляйсан, можно небольшую ремарочку… — сказал он, подняв руку. — Мы все здесь взрослые, серьезные люди. И мне кажется, что вам не очень удобно каждый раз повторять «пятьсот рублей». Позвольте, я сверху добавлю свои пятьсот, и мы округлим в большую сторону».

«Игорь, вы мой спаситель», — улыбкой ответила Утяшева и объявила, что сумма выигрыша поднялась до 4,58 миллиона рублей.

«Намного приятнее стало», «Игорь, это просто…», «Твоя щедрость не знает границ», — прокомментировали другие игроки телепроекта.

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Добавим, что 31 декабря зрители увидят сразу две финальные серии «Наследников и самозванцев». Включайте канал ТВ-3 в 18:15.

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