«Вы бы видели свои рожи!»: Влад Кадони внезапно вернулся в шоу «Наследники и самозванцы»

31 декабря зрители канала ТВ-3 увидят финал детективного шоу «Наследники и самозванцы». Будет показано сразу две серии.

В финальных выпусках эмоции будут зашкаливать. В одном из испытаний участники столкнулись с таинственным человеком в маске, который неожиданно прыгнул на них со звериным рыком.

Каково же было удивление игроков, когда «безумцем» оказался Влад Кадони, ранее выбывший из проекта.