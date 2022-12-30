«Вы бы видели свои рожи!»: Влад Кадони внезапно вернулся в шоу «Наследники и самозванцы»

31 декабря зрители канала ТВ-3 увидят финал детективного шоу «Наследники и самозванцы». Будет показано сразу две серии.
В финальных выпусках эмоции будут зашкаливать. В одном из испытаний участники столкнулись с таинственным человеком в маске, который неожиданно прыгнул на них со звериным рыком.
Каково же было удивление игроков, когда «безумцем» оказался Влад Кадони, ранее выбывший из проекта.
«Вы бы видели свои рожи! — со смехом прокомментировал шоумен на съемках. — Приблизительно такие же, как у меня, когда вы меня выгнали, твари».
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Тем не менее, появление Влада вызвало взрыв радости у его бывших соперников. Надолго ли он вернулся в проект? Узнаем в финальных выпусках.
Смотрите последние серии первого сезона «Наследников и самозванцев» 31 декабря в 18:15 и 19:45 на канале ТВ-3.