Новогоднее обращение президента России 2023: что изменится в поздравлении Владимира Путина

2022 год изменил многое. Но традиционное новогоднее обращение президента России останется неизменным.

28 декабря в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких изменений формата не планируется.

«Президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом, — цитирует Пескова ТАСС. — Каждое новогоднее обращение президента, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз».

Фон у Владимира Путина тоже останется прежним — за спиной президента будет красоваться московский Кремль.