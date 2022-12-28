Новогоднее обращение президента России 2023: что изменится в поздравлении Владимира Путина

Новогоднее обращение президента России

Какой же Новый год без обращения президента? Фото: Global Look Press

Дмитрий Песков ответил на этот вопрос.

2022 год изменил многое. Но традиционное новогоднее обращение президента России останется неизменным.

28 декабря в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких изменений формата не планируется.

«Президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом, — цитирует Пескова ТАСС. — Каждое новогоднее обращение президента, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз».

Фон у Владимира Путина тоже останется прежним — за спиной президента будет красоваться московский Кремль.

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Ранее сам глава государства сообщил журналистам, что постарается встретить Новый год в кругу близких и тоже посмотрит собственное новогоднее поздравление россиян по телевизору.

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