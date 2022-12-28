Андрей Малахов снял праздничные выпуски шоу «Песни от всей души» и «Привет, Андрей!»

Чем порадует телезрителей Андрей Малахов в новогодние выходные?
31 декабря в 18:10 смотрите на канале «Россия» праздничное шоу телеведущего «Песни от всей души». Зрителям предлагают проводить уходящий год вместе с самыми яркими исполнителями из разных уголков нашей страны.
Это будет интернациональное новогоднее застолье – с гостями исполнители из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и других стран. Среди гостей программы: Татьяна Буланова, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», народная артистка России Людмила Николаева, Александр Марцинкевич, Ярослав Сумишевский, Ирина Круг с сыном Александром, группа «Садко», заслуженный артист России Валерий Семин, актеры Юрий Батурин и Ирина Лачина.
«Новогодний выпуск получился душевным и теплым: мы поговорили, попели замечательные песни, обменялись позитивной энергией и получили заряд новогоднего настроения», - говорит певица Татьяна Буланова.
Татьяна Буланова в шоу «Песни от всей души». Фото: канал «Россия»
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А 7 января в 18:00 не пропустите рождественское шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия».
Праздничный выпуск программы соберет за круглым столом артистов из разных уголков страны, чтобы спеть душевные песни и поздравить друг друга с Рождеством. Эти песни всем знакомы – «Закружился снег шальной», «Зеленая карета», «Двенадцать дней», «Рождество» и другие.
Среди гостей программы: Елена Василек, Жанна Бичевская вместе с супругом Геннадием Пономаревым, Алена Петровская и Игорь Слуцкий. Архимандрит Гермоген Еремеев расскажет о своей дружбе с Людмилой Зыкиной, а Валентина Пудова с сыном Игорем подарят песню «Рождественская» и вручат Андрею праздничного гуся. А финале передачи выступит ВИА «Селяне».