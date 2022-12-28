Андрей Малахов снял праздничные выпуски шоу «Песни от всей души» и «Привет, Андрей!»

Чем порадует телезрителей Андрей Малахов в новогодние выходные?

31 декабря в 18:10 смотрите на канале «Россия» праздничное шоу телеведущего «Песни от всей души». Зрителям предлагают проводить уходящий год вместе с самыми яркими исполнителями из разных уголков нашей страны.

Это будет интернациональное новогоднее застолье – с гостями исполнители из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и других стран. Среди гостей программы: Татьяна Буланова, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», народная артистка России Людмила Николаева, Александр Марцинкевич, Ярослав Сумишевский, Ирина Круг с сыном Александром, группа «Садко», заслуженный артист России Валерий Семин, актеры Юрий Батурин и Ирина Лачина.