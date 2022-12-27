7 лучших школьных уроков для всей страны: в эфир выйдет новое шоу «Классная тема!»

6 января в эфире канала «Россия» состоится премьера нового шоу и одновременно финал федерального проекта «Классная тема!», организованного по поручению президента России. По задумке, педагоги со всей страны соревновались в том, чьи уроки интереснее. И вот финалисты получили возможность провести свою лекцию для всех россиян.
Итак, семь учителей представят своих авторские оригинальные уроки по математике, физике, биологии, химии, географии, истории и русскому языку. И докажут, что каждый из предметов школьной программы достоин того, чтобы стать зрелищным интеллектуальным шоу. Победителем проекта станет самый яркий и современный педагог страны, который может увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. А главный приз – авторское образовательное шоу на федеральном канале.
Отбор участников проходил на протяжении трех недель, начиная с 21 июля 2022 года. В нем приняло участие шесть тысяч педагогов из всех регионов России, среди которых были ведущие авторских программ на региональных телеканалах, а также участники различных федеральных проектов («Воспитать человека», «Большая перемена», Форум классных руководителей, Российское движение школьников и конкурс «Учитель года России»).
35 учителей, отобранных экспертной комиссией Министерства просвещения РФ специально для телешоу «Классная тема!», прошли в полуфинал. С начала осени все участники представляли свои оригинальные видеоуроки в сообществе проекта «Классная тема!» в социальной сети «ВКонтакте». Голосовала буквально вся страна, а самое важное - в этот процесс включились дети. За время проекта все учителя стали настоящими звездами в своих регионах.
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Теперь финалистов ждет настоящий конкурс в телестудии. Каждый участник проекта проведет самый увлекательный урок в своей карьере. После того, как все педагоги представят свои уроки непосредственно на сцене, зрители в зале получат пульты для голосования и смогут в режиме реального времени отдать свой голос за того учителя, который покорит их сердца.
А вот и финалисты проекта «Классная тема!»:
- Юлия Борисовна Симакова, математика - Белгород, Гимназия № 22;
- Татьяна Борисовна Рассолова, русский язык и литература - Великие Луки, Средняя школа № 1;
- Аслан Зарифович Кашежев, физика - Нальчик, Лицей № 2;
- Ксения Антоновна Медведева, история - Санкт-Петербург, Средняя школа № 172
- Екатерина Викторовна Лопаткина, биология - Владивосток, Филиал Нахимовского военно-морского училища;
- Наталия Алексеевна Тараканова, химия - Калуга, Средняя школа № 5;
- Павел Евгеньевич Красновид, география - Подольск, Гимназия имени Подольских курсантов
«Учениками» в финальном шоу станут не только телезрители, но и гости в студии - школьники, участники федеральных проектов и конкурсов и уважаемое экспертное жюри: журналист, директор Института медиа Высшей школы экономики Эрнест Мацкявичюс и нейробиолог, директор Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики Василий Ключарев, а также актрисы Марина Зудина и Елена Подкаминская и народный артист РФ Дмитрий Харатьян.
Звезды тоже готовы учиться. Фото: канал «Россия»
«На мой взгляд, хороший учитель, безусловно, должен обладать и хорошими актерскими качествами. Прямо по Станиславскому: яркость, убедительность, заразительность, внимание, сосредоточенность и умение захватить внимание аудитории и донести ту цель, ту задачу, которая перед тобой стоит. И если урок будет в такой форме, он будет, на мой взгляд интереснее, чем безэмоциональная, сухая доставка знаний до учеников. Это живое, это живая энергия», - говорит Харатьян.
Ведущим проекта выступит Дмитрий Шепелев.
Смотрите шоу «Классная тема!» на канале «Россия» - 6 января в 15:00.