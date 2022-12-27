7 лучших школьных уроков для всей страны: в эфир выйдет новое шоу «Классная тема!»

6 января в эфире канала «Россия» состоится премьера нового шоу и одновременно финал федерального проекта «Классная тема!», организованного по поручению президента России. По задумке, педагоги со всей страны соревновались в том, чьи уроки интереснее. И вот финалисты получили возможность провести свою лекцию для всех россиян.

Итак, семь учителей представят своих авторские оригинальные уроки по математике, физике, биологии, химии, географии, истории и русскому языку. И докажут, что каждый из предметов школьной программы достоин того, чтобы стать зрелищным интеллектуальным шоу. Победителем проекта станет самый яркий и современный педагог страны, который может увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. А главный приз – авторское образовательное шоу на федеральном канале.

Отбор участников проходил на протяжении трех недель, начиная с 21 июля 2022 года. В нем приняло участие шесть тысяч педагогов из всех регионов России, среди которых были ведущие авторских программ на региональных телеканалах, а также участники различных федеральных проектов («Воспитать человека», «Большая перемена», Форум классных руководителей, Российское движение школьников и конкурс «Учитель года России»).

35 учителей, отобранных экспертной комиссией Министерства просвещения РФ специально для телешоу «Классная тема!», прошли в полуфинал. С начала осени все участники представляли свои оригинальные видеоуроки в сообществе проекта «Классная тема!» в социальной сети «ВКонтакте». Голосовала буквально вся страна, а самое важное - в этот процесс включились дети. За время проекта все учителя стали настоящими звездами в своих регионах.