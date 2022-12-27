В канун Рождества канал «Россия 1» покажет комедию «Непослушник»

В декабре в кино вышла вторая часть отечественной комедии «Непослушник» с Виктором Хориняком в главной роли. Но если вы не видели первый фильм, то у вас есть возможность ознакомиться с ним в праздничные выходные в эфире канала «Россия 1».

По сюжету известный блогер-пранкер в погоне за популярностью устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на главного героя заводят дело. Уходя от преследования полиции, парень укрывается в месте, где его точно не будут искать: в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.