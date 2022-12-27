В канун Рождества канал «Россия 1» покажет комедию «Непослушник»

В декабре в кино вышла вторая часть отечественной комедии «Непослушник» с Виктором Хориняком в главной роли. Но если вы не видели первый фильм, то у вас есть возможность ознакомиться с ним в праздничные выходные в эфире канала «Россия 1».
По сюжету известный блогер-пранкер в погоне за популярностью устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на главного героя заводят дело. Уходя от преследования полиции, парень укрывается в месте, где его точно не будут искать: в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.
«С одной стороны, это комедия положений, а с другой — картина о фундаментальных вещах, которые лежат в основе нашей жизни. Она дает надежду, что настоящая любовь может победить любой цинизм, живущий внутри нас», — говорит режиссер проекта Владимир Котт.
«Эта комедия затрагивает очень важные и актуальные аспекты жизни каждого из нас. Порой за «маской» социальных сетей, мы забываем о том, что по-настоящему важно, правильно и ценно», — добавляет актриса Таисия Вилкова.
Кстати, основная часть съемок фильма проходила в селе Васильевское Ивановской области, на территории ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери. Актерам очень помогло то, что это были не декорации, а настоящая храмовая архитектура, созданная 350 лет назад. Местные служители тепло принимали группу киношников, давали советы во время съемок.
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Телепремьера фильма «Непослушник» состоится на канале «Россия 1» 6 января в 20:55.