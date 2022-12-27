Аж олдскулы свело: канал «Муз-ТВ» отреставрировал более 250 культовых клипов

Национальный музыкальный телеканал «Муз-ТВ» в эфире уже 26 лет — с 1996 года. За это время в его архиве накопилось внушительное количество клипов разных эпох и стилей — от взрывных диско 80-х, лихих 90-х и гламурных RnB-хитов нулевых до громких треков хип-хопа и легендарных рок-композиций.

«Муз-ТВ» решил сделать большой подарок телезрителям и отреставрировал более 250 культовых клипов отечественных и зарубежных исполнителей из своей «золотой» коллекции. Теперь можно наслаждаться визуальной эстетикой прошлых эпох в наилучшем качестве! Музыкальные видео, созданные десятилетия назад, из разрешения 360 или 480 пикселей преобразованы в 1080 пикселей, а их картинка стала более яркой и четкой.

Реставрация каждого клипа — это ювелирная работа, отмечают сотрудники канала. Видео вручную обрабатывается с помощью специального программного обеспечения, отсматривается на брак и только потом отдается в эфир. Всего до конца года планируется улучшить качество более 400 культовых музыкальных роликов, выпущенных в период с 1983 по 2005 год.