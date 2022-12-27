Алла-Виктория Киркорова приняла участие в детском телешоу и запаслась вкусняшками для папы

Алла-Виктория Киркорова

Ведущий Роман Каграманов и Алла-Виктория Киркорова. Фото: канал «Пятница!»

Взрослые звезды продемонстрировали свои таланты наследнице поп-короля.

Вечером 27 декабря на канале «Пятница!» выйдет специальный выпуск телепроекта «Вундеркинды», в котором дети и взрослые поменялись местами. Его главными героинями стали блогер Милана Хаметова и дочь Филиппа Киркорова – Алла-Виктория. Девочкам необходимо угадать, какими талантами обладают представленные им «вундервзрослые».

В последние записались Ольга Серябкина, Роза Сябитова, Ваня Дмитриенко, Митя Фомин, Иосиф Пригожин, Светлана Пермякова, Дмитрий Губерниев, Анита Цой, Надежда Ангарская, Татьяна Морозова и Стас Костюшкин.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Вундервзрослые». Фото: канал «Пятница!»

Татьяна Морозова спросила у девочек-игроков, кого они любят больше всего на свете.

«Папу», – ответила Алла-Виктория и не лукавила.

В то время, как Стас Костюшкин готовил в студии пончики, девочка несколько раз попросила певца приготовить сладости и для своего знаменитого отца.

«А можно, пожалуйста, мне домой взять пончики для папы?» - говорила звездная наследница.

«Папа любит пончики?» - спросил ведущий Роман Каграманов.

«Да, именно такие!» – ответила девочка.

Добавим, что за каждый правильно отгаданный ответ Алла-Виктория и Милана получали денежные призы, которые в финале программы пожертвовали на благотворительность.

Не пропустите спецвыпуск «Вундеркиндов» - 27 декабря в 20:30 на канале «Пятница!»

Читайте также