Алла-Виктория Киркорова приняла участие в детском телешоу и запаслась вкусняшками для папы

Вечером 27 декабря на канале «Пятница!» выйдет специальный выпуск телепроекта «Вундеркинды», в котором дети и взрослые поменялись местами. Его главными героинями стали блогер Милана Хаметова и дочь Филиппа Киркорова – Алла-Виктория. Девочкам необходимо угадать, какими талантами обладают представленные им «вундервзрослые».
В последние записались Ольга Серябкина, Роза Сябитова, Ваня Дмитриенко, Митя Фомин, Иосиф Пригожин, Светлана Пермякова, Дмитрий Губерниев, Анита Цой, Надежда Ангарская, Татьяна Морозова и Стас Костюшкин.
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«Вундервзрослые». Фото: канал «Пятница!»
Татьяна Морозова спросила у девочек-игроков, кого они любят больше всего на свете.
«Папу», – ответила Алла-Виктория и не лукавила.
В то время, как Стас Костюшкин готовил в студии пончики, девочка несколько раз попросила певца приготовить сладости и для своего знаменитого отца.
«А можно, пожалуйста, мне домой взять пончики для папы?» - говорила звездная наследница.
«Папа любит пончики?» - спросил ведущий Роман Каграманов.
«Да, именно такие!» – ответила девочка.
Добавим, что за каждый правильно отгаданный ответ Алла-Виктория и Милана получали денежные призы, которые в финале программы пожертвовали на благотворительность.
Не пропустите спецвыпуск «Вундеркиндов» - 27 декабря в 20:30 на канале «Пятница!»