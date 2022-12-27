Алла-Виктория Киркорова приняла участие в детском телешоу и запаслась вкусняшками для папы

Татьяна Морозова спросила у девочек-игроков, кого они любят больше всего на свете.

«Папу», – ответила Алла-Виктория и не лукавила.

В то время, как Стас Костюшкин готовил в студии пончики, девочка несколько раз попросила певца приготовить сладости и для своего знаменитого отца.

«А можно, пожалуйста, мне домой взять пончики для папы?» - говорила звездная наследница. «Папа любит пончики?» - спросил ведущий Роман Каграманов. «Да, именно такие!» – ответила девочка.

Добавим, что за каждый правильно отгаданный ответ Алла-Виктория и Милана получали денежные призы, которые в финале программы пожертвовали на благотворительность.

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