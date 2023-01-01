Что мы знаем о российской участнице конкурса и с кем ей предстоит состязаться

Красавица с голубыми глазами, студентка Анна Линникова будет представлять там нашу страну (это право она завоевала, победив в конкурсе «Мисс Россия-2022»). Рассказываем об Ане и ее основных, на наш взгляд, конкурентках (всего участвуют 86 девушек).
Анна Линникова, 22 года, Россия
Анну называют «улучшенной копией Натальи Водяновой» из-за одинакового типа внешности. Его называют «беби-фейс» - это значит милое, как бы кукольное лицо. У этой абсолютной миловидности есть большой плюс - длительная устойчивость к возрастным изменениям.
«Все начиналось в 16 лет в Оренбурге, где я родилась, росла, ходила в школу, - рассказывает Аня. - Меня нашел модельный агент - так я узнала, что у меня есть будущее в моделинге. Правда, не в России, а за границей. В 16 лет я полетела работать в Китай, далее путешествовала по всей Азии: Япония, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее. Было очень много контрактов (рекламных в качестве модели. - Авт.). За этот период я выросла как психологически, так и ментально».
Теперь Анна учится в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики на PR-специалиста и подумывает перевестись на искусствоведение.
На конкурсе у Анны будет два платья. Одно из них в стиле эпохи Романовых, расшито камнями Сваровски. Два остальных «инструмента» тоже к борьбе готовы: ум и красота. Девушка сообразительная, начитанная и отлично говорит на английском. Радует, что Линникова - модель без ботокса и чрезмерной худобы. Девушка не накачивала губы, не делала уколы красоты, не клеила ресницы, не увеличивала грудь с ягодицами и т. д. В общем: все свое, натуральное. Так что у нее есть все шансы попасть в лидеры.
Параметры: рост 173 см, вес 50 кг. Грудь - талия - бедра: 85 - 59 - 88 см.
Аманда Дудамель, 23 года, Венесуэла
Фото: соцсети
Аманда у себя в стране успешный модельер. У нее свой бренд одежды, а ее предприятие по производству аксессуаров намеренно отказалось от автоматизации производства, чтобы дать работу женщинам-ремесленницам в маленьком городке. Аманда - классическая красавица с правильными чертами лица.
Дивита Рай, 25 лет, Индия
Фото: соцсети
Эта красавица чем-то неуловимо похожа на звезду Болливуда актрису Айшварию Рай. Но в то же время у Дивиты очень выразительное лицо с бездонными глазами. Это не модельная внешность, но яркая и запоминающаяся. Дивита - архитектор с карьерой модели. Свои профессиональные навыки она применяла и в творчестве - проектировала декорации для фильмов.
Нгок Чау, 28 лет, Вьетнам
Фото: соцсети
Нгок Чау за победу в конкурсе «Мисс Вьетнам-2022» получила 300 млн донгов (это 887 тыс. руб.) и право год жить в шикарной квартире в столице страны (кстати, наша «Мисс Россия-2022» получила 1 млн руб. призовых). Нгок Чау - модель не просто с красивым, но и с запоминающимся лицом. Яркая индивидуальность и большой опыт участия в различных конкурсах - ее козырь.
Мария Фернанда Аристизабаль, 25 лет, Колумбия
Фото: соцсети
Модель, журналист и общественный деятель из Колумбии - яркая блондинка с невероятной энергетикой. Это чувствуется даже по фото, а если посмотреть видео с ее участием, то они прямо заряжают позитивом и энергией. Деятельная Мария занимается в Колумбии проблемами психического здоровья детей. Она хочет использовать площадку конкурса, чтобы привлечь внимание к проблеме нехватки пресной воды.
МНЕНИЕ ПРОФИ
Стилист Анвар Очилов:- Главный тренд на сегодня - естественная красота. Это то, к чему теперь стремятся и на подиумах, и на таких конкурсах. Достойных соперниц у Анны Линниковой много - красивых, образованных. Объективных инструментов, чтобы поразить жюри, тоже достаточно - с девушками работают лучшие дизайнеры одежды, стилисты и другие специалисты. Для любой конкурсантки это хороший урок - даже если она не победит, то получит большой опыт работы перед огромной аудиторией.