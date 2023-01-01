Что мы знаем о российской участнице конкурса и с кем ей предстоит состязаться

Красавица с голубыми глазами, студентка Анна Линникова будет представлять там нашу страну (это право она завоевала, победив в конкурсе «Мисс Россия-2022»). Рассказываем об Ане и ее основных, на наш взгляд, конкурентках (всего участвуют 86 девушек).

Анна Линникова, 22 года, Россия

Анну называют «улучшенной копией Натальи Водяновой» из-за одинакового типа внешности. Его называют «беби-фейс» - это значит милое, как бы кукольное лицо. У этой абсолютной миловидности есть большой плюс - длительная устойчивость к возрастным изменениям.

«Все начиналось в 16 лет в Оренбурге, где я родилась, росла, ходила в школу, - рассказывает Аня. - Меня нашел модельный агент - так я узнала, что у меня есть будущее в моделинге. Правда, не в России, а за границей. В 16 лет я полетела работать в Китай, далее путешествовала по всей Азии: Япония, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее. Было очень много контрактов (рекламных в качестве модели. - Авт.). За этот период я выросла как психологически, так и ментально».

Теперь Анна учится в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики на PR-специалиста и подумывает перевестись на искусствоведение.

На конкурсе у Анны будет два платья. Одно из них в стиле эпохи Романовых, расшито камнями Сваровски. Два остальных «инструмента» тоже к борьбе готовы: ум и красота. Девушка сообразительная, начитанная и отлично говорит на английском. Радует, что Линникова - модель без ботокса и чрезмерной худобы. Девушка не накачивала губы, не делала уколы красоты, не клеила ресницы, не увеличивала грудь с ягодицами и т. д. В общем: все свое, натуральное. Так что у нее есть все шансы попасть в лидеры.

Параметры: рост 173 см, вес 50 кг. Грудь - талия - бедра: 85 - 59 - 88 см.

Аманда Дудамель, 23 года, Венесуэла