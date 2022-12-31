Малахов споет от всей души и где покажут Шамана: что покажут по ТВ в Новый год

Провожать 2022-й и встречать 2023 год многие из нас будут за праздничным застольем у телевизора. Рассказываем, как телеканалы подготовились к новогодней ночи.
Дискотека нулевых и 90-х
На Первом канале в 22 часа 22 минуты начнется шоу «Двадцать лет спустя». В эфире больше полусотни песен из недавнего прошлого в исполнении главных хитмейкеров начала века. На каждый хит режиссеры придумали свой сюжет.
Сергей Жуков и сам пиццу любит, и другим приносит. Фото: Первый канал
Сергей Жуков исполнит «18 мне уже», появившись из сумки курьера, Вячеславу Бутусову для песни «Девушка по городу» построили танцпол из брусьев, Жасмин будет терять равновесие в коридоре из зеркал со своей «Головоломкой». Билан споет «Невозможное возможно», Валерия - «Часики». В общем, сплошная ностальгия. Также будут танцы под «Блестящих», Лолиту, МакSим, «Иванушек», Трофима, Агутина, Распутину, Киркорова, Газманова и многих других артистов.
Где еще?
Поностальгировать под хиты конца прошлого века можно будет еще на двух каналах: «Супердискотека 90-х» начнется в 20.00 на Пятом канале и в полночь на «Пятнице!».
Классика жанра
SHAMAN - главная эстрадная сенсация уходящего года. Фото: канал «Россия 1»
В первые минуты 2023 года на канале «Россия 1» начнется «Новогодний голубой огонек». Ведущие - Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. Почетные гости новогоднего эфира в этом году - Герои России, прибывшие в студию с передовой СВО.
В «Новогоднем голубом огоньке» актеры, певцы и музыканты исполнят песни из известных кинофильмов, хиты прошлых лет и современные композиции. В студии будет Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, у рояля - Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Игорь Крутой. В первую ночь нового года споют Александр Розенбаум с Анастасией Макеевой, Полина Гагарина, Пелагея, Олег Газманов, SHAMAN, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Алсу, Денис Майданов, Валерий Сюткин, Игорь Николаев, Лев Лещенко, Лариса Долина, Филипп Киркоров, «Земляне», «Белорусские Песняры», Жасмин, Александр Буйнов, Хибла Герзмава и многие другие артисты.
Где еще?
У Маргулиса на НТВ, как всегда, по-домашнему. Но теперь с гирляндами. Фото: канал НТВ
На НТВ в два часа ночи - «Новогодний квартирник у Маргулиса». Живой звук, прекрасные музыканты и благодарные зрители - вышел очень душевный концерт. Среди участников - Пелагея, SHAMAN, Валерий Сюткин, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Юлия Савичева, Светлана Сурганова, Тимур Родригез, группы «ЧайФ», «Город 312», «Ария» и другие артисты.
Маскарад
«Я пчела, ты пчеловод...» Снимать маски будут на НТВ.«Я пчела, ты пчеловод...» Снимать маски будут на НТВ. Фото: канал НТВ
Звезды под масками и аватарами будут развлекать телезрителей НТВ, начало в 20.23. Два проекта - «Маска» и «Аватар» объединили в один: жюри будет угадывать, кто из их коллег поет, скрываясь за «камуфляжем». Все маски скинут за один вечер. В жюри Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Валерия, Ида Галич, Сергей Лазарев, Марк Тишман.
Песни из сердца
Хорошая новость: у Андрея Малахова всю зиму ноги будут в тепле. Фото: канал «Россия 1»
Провожать старый год на канале «Россия 1» начнут в 18.10 в специальном новогоднем выпуске программы «Песни от всей души» с Андреем Малаховым. В студии собрали исполнителей из народа из разных регионов страны, они исполнят народные и зажигательные хиты. Будут петь и звезды: Татьяна Буланова, Ирина Круг с сыном. Малахов получит много новогодних подарков, включая валенки.
Юмор с огоньком Песни из сердца
Павел Воля и Ляйсан Утяшева: Лукашин и Галя. Фото: канал ТНТ
На ТНТ выйдет музыкальный капустник «СамоИрония судьбы, или С легким угаром!». Певцы, актеры и шоумены будут развлекать телезрителей музыкальными и юмористическими номерами - пародиями на известные фильмы, клипы, песни, шоу. Начнется шоу в 21.30, прервется на новогодний выпуск Comedy Club и продолжится в 1.05.
Режиссер Якин, по мнению ТНТ, может выглядеть и так. Фото: канал ТНТ
«СамоИрония...» - шоу по мотивам настоящей «Иронии судьбы...» Эльдара Рязанова. События начинаются в квартире Жени Лукашина и его невесты Гали, которых сыграют Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Женя собирается в баню, а Галя не пускает, так как много раз смотрела известный фильм и догадывается, чем все может закончиться. После этого вдруг появятся новые Женя и Галя - Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова, у которых новогодняя история идет по классическому сценарию. Но только Батрутдинов окажется не единственным Лукашиным… И в квартире Нади начнет собираться веселая компания - от Киркорова (Ипполита) до Карибидиса (наследного принца). В проекте участвуют 45 звезд, для него сняли 12 музыкальных клипов. Будут отсылы и к другой советской киноклассике: например, Клава Кока в образе Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи» споет «Пять минут», а Анна Asti - «Звенит январская вьюга» из комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
Передадут привет и нулевым: Денис Дорохов мелькнет в пародии на Бритни Спирс в клипе Toxic.
Где еще?
На СТС весь праздничный день будут идти «Уральские пельмени». В 23.00 начнется новогодний выпуск под названием «Визги шампанского». Звезды юмора разыграют сценки из праздничных будней разных семей. Будут учиться худеть под «шубу» и другие майонезные салаты, а под бой курантов «Пельмени» покажут, как правильно загадывать желания.