Малахов споет от всей души и где покажут Шамана: что покажут по ТВ в Новый год

Провожать 2022-й и встречать 2023 год многие из нас будут за праздничным застольем у телевизора. Рассказываем, как телеканалы подготовились к новогодней ночи.

Дискотека нулевых и 90-х

На Первом канале в 22 часа 22 минуты начнется шоу «Двадцать лет спустя». В эфире больше полусотни песен из недавнего прошлого в исполнении главных хитмейкеров начала века. На каждый хит режиссеры придумали свой сюжет.