Тайны закулисья «СамоИронии судьбы!»: семьдесят Лукашиных, Алсу в коротком платьице, Киркоров с игуаной

31 декабря в 21:30 на телеканале ТНТ — премьера: музыкально-юмористический фильм «СамоИрония судьбы!». Это яркий микс пародий на популярные фильмы, сериалы, шоу и клипы — настоящий кино-аттракцион! Тeleprogramma.pro раскрывает секреты и делится удивительными фактами.
45 звезд
Фото: кадр из фильма «СамоИрония судьбы!»
Сорок пять музыкантов, актеров и шоуменов — именно столько звезд собралось в «СамоИронии судьбы!». Они подарят зрителям остроумные пародии на самые любимые и знаменитые фильмы — начиная от рязановской «Иронии судьбы» и заканчивая сериалом «Игра в кальмара».
12 клипов
Фото: кадр из фильма «СамоИрония судьбы!»
…От Galibri и Mavik до Алсу. От Клавы Коки до A’Studio! От Anna ASTI до Филиппа Киркорова! И это все — в одном шоу! Люся Чеботина споет «Солнце Монако», переодевшись в голубой костюм стюардессы из клипа нулевых Бритни Спирс — Toxic. А вот Алсу исполнит «Зимний сон» в том же коротеньком платьице, что и 25 лет назад.
70 Жень Лукашиных
Фото: кадр из фильма «СамоИрония судьбы!»
Отправной точкой шоу станет та самая квартира на 3-й улице Строителей, из которой Галя не захочет отпускать Женю.
«Мы долго перебирали, кто сможет примерить на себя черную водолазку и меховую шапку Жени Лукашина. Павел Воля? Сергей Гореликов? Тимур Батрутдинов? А потом решили, что это и нужно снять! В нашем проекте будет 70 Жень Лукашиных!» — говорит Андрей Шелков, резидент Comedy Club и креативный продюсер проекта.
Воссоединение Сергея Жукова и Алексея Потехина
Хиты группы «Руки Вверх!» до сих пор звучат на стадионах, но Сергей Жуков и Алексей Потехин давно не выступают вместе. Впрочем, для «СамоИронии судьбы!» музыканты сделали исключение. Объединит их сериал «Бородач» с Михаилом Галустяном, а как это будет — увидите в фильме.
Филипп Киркоров с игуаной в руках
Фото: кадр из фильма «СамоИрония судьбы!»
Филипп Киркоров, как выяснилось, до смерти боится всяческих рептилий. Соглашаясь принять участие в «СамоИронии судьбы!», он и не подозревал, какой сюрприз его ожидает: ему пришлось взять в руки огромную игуану в бриллиантовом ошейнике. Обошлось без скандала — отдышавшись, Киркоров все же взял игуану. Его дети очень любят всяких змей и ящериц, и таким образом он решил их порадовать.
Михаил Галустян — в пятиметровой ростовой кукле
Фото: кадр из фильма «СамоИрония судьбы!»
Многоликий Михаил Галустян, который в рамках проекта «Наша Раша» сыграл множество ролей, и в «СамоИронии судьбы!» не смог обойтись одним образом. Будет и Бородач, и Super Жorik. А самым интересным станет гигантская кукла, которая начнет охоту на Женю Лукашина, отправленного Надей в магазин за горошком для оливье.
Кети Топурия на гигантском проигрывателе
Фото: кадр из фильма «СамоИрония судьбы!»
«СамоИрония судьбы!» — это не только шутки и песни, но и впечатляющие декорации. Например, одной из самых сложных в производстве декораций стала та, которую сделали для группы «А-Студио». Это огромный проигрыватель пластинок, массивная конструкция 10 на 10 метров с вращающейся пластинкой, на которой кружится и поет Кети Топурия.
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И еще несколько интересных фактов:
Фото: кадр из фильма «СамоИрония судьбы!»
- Филипп Киркоров сыграет на электрогитаре на шестиметровой горе из чемоданов.
- Ольга Серябкина споет припев своего хита, находясь под водой.
- Хабиб появится из пятиметровой малинки.
- Анатолий Цой появится на 10 секунд, а ST — на 5.
Но не будем выдавать остальные секреты — смотрите «СамоИронию судьбы!» 31 декабря в 21:30 на ТНТ!