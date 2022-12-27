Тайны закулисья «СамоИронии судьбы!»: семьдесят Лукашиных, Алсу в коротком платьице, Киркоров с игуаной

«СамоИрония судьбы!» — это не только шутки и песни, но и впечатляющие декорации. Например, одной из самых сложных в производстве декораций стала та, которую сделали для группы «А-Студио». Это огромный проигрыватель пластинок, массивная конструкция 10 на 10 метров с вращающейся пластинкой, на которой кружится и поет Кети Топурия.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

И еще несколько интересных фактов: