Кот-манул, мясо бобра и холодрыга: шоу «Поехали!» отправилось в Новосибирск

Последнее путешествие уходящего года (в эфире — 24 декабря) ведущие тревел-шоу «Поехали!» устроили в Новосибирске. Поскольку этот город был официально назначен новогодней столицей 2023-го, он был наряжен празднику с большим размахом.
В Новосибирске вообще все очень большое — расстояния, проспекты, здания. Неудивительно, что именно здесь находится самый большой театр России — Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Он такой огромный, что под его куполом мог бы поместиться весь московский Большой театр.
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Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский побывали и в местном зоопарке, посмотрели на кота-манула, занесенного в Красную книгу и совершенно не поддающегося дрессуре. Прокатились на колесе обозрения, откуда открывается захватывающий вид на город и другой берег Оби. Попробовали новосибирские блюда: муксун, сугудай и мясо бобра. Сходили в сибирскую баню и покатались на кайте, правда, не все.
«Был сильный ветер, и мне запретили кататься! — пожаловалась Мария. — Потому что я вешу меньше 50 кило, и меня выпускать на лед под парусом было небезопасно. А вот Женя прокатился, но я ему не завидую, на улице было минус двадцать пять — нереальная холодрыга!»
Смотрите тревел-шоу «Поехали!» — по субботам в 11:10 на Первом канале.