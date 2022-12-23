Кот-манул, мясо бобра и холодрыга: шоу «Поехали!» отправилось в Новосибирск

Последнее путешествие уходящего года (в эфире — 24 декабря) ведущие тревел-шоу «Поехали!» устроили в Новосибирске. Поскольку этот город был официально назначен новогодней столицей 2023-го, он был наряжен празднику с большим размахом.

В Новосибирске вообще все очень большое — расстояния, проспекты, здания. Неудивительно, что именно здесь находится самый большой театр России — Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Он такой огромный, что под его куполом мог бы поместиться весь московский Большой театр.

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