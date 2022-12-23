Мусагалиев — ребенку-финалисту «Новых танцев»: «В 12 лет из того, что ты умеешь, я умел только ходить»

В категории «дуэты» сошлись веселые Ronin & Loony Boy и оригинальные Слава Ильин и Ира Дианова. У «одиночников» до финала добрались Никсон (Никита Еремин) и Ксения Горячева.

После того, как были определены лидеры в каждой из категорий, жюри и зрители проголосовали за главного победителя сезона. Кто же им станет?

Смотрите финальный выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» — 24 декабря в 21:00 на канале ТНТ.