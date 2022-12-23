Мусагалиев — ребенку-финалисту «Новых танцев»: «В 12 лет из того, что ты умеешь, я умел только ходить»

24 декабря канал ТНТ покажет финал второго сезона шоу «Новые танцы». Определять победителей будут хореографы Татьяна Денисова и Мигель, а также комик Азамат Мусагалиев.
«А, вы не заметили, что я вместо Егора Дружинина? Я стал разбираться в танцах как Егор, — заявил комедиант на съемках. — Я должен признаться и попросить прощения у всех людей этой профессии, но, к своему стыду, я всегда относился к танцам легкомысленно и скептически. Представлял себе, что это что-то легкое, «по фану». Сейчас, когда я сижу здесь и вижу настоящие эмоции этих людей, понимаю, сколько труда, сил, пота и крови легло на это дело».
На танцевальной сцене встретятся сильнейшие участники. В категориях команд в финальном баттле встретились Red Haze Family и DS Crew. Из детей-танцоров до последней битвы дошли восьмилетняя Тамина и 12-летний Bboy Joker (Даниил Хотьков). Мальчик шокировал жюри своими гибкостью и невероятными физическими возможностями тела.
«В 12 лет из того, что ты умеешь, я умел только ходить», — прокомментировал Азамат.
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В категории «дуэты» сошлись веселые Ronin & Loony Boy и оригинальные Слава Ильин и Ира Дианова. У «одиночников» до финала добрались Никсон (Никита Еремин) и Ксения Горячева.
После того, как были определены лидеры в каждой из категорий, жюри и зрители проголосовали за главного победителя сезона. Кто же им станет?
Смотрите финальный выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» — 24 декабря в 21:00 на канале ТНТ.