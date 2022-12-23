«Какая гадость это ваша…»: вышел трейлер «СамоИронии судьбы» от ТНТ

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«СамоИрония судьбы» собрала 45 звезд шоу-бизнеса и сняла 12 музыкальных клипов. Мы увидим Филиппа Киркорова в образе Ипполита, который пошутит про «какую гадость» (но не рыбу), Михаила Галустяна в образе убийственной куклы из «Игры в кальмара» (и не только) и распутного Санта-Клауса.

Премьера картины состоится 31 декабря в 21:30 на канале ТНТ.