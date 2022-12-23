Танцы на всю ночь: топовые звезды «Муз-ТВ» не дадут усидеть на месте в Новый год

Канал «Муз-ТВ» рассказал, чем порадует танцующих и подпевающих зрителей в новогоднюю ночь.

Так, 31 декабря в 20:00 любителям музыки предлагают проводить 2022-й в компании Филиппа Киркорова и Анны Асти. Две звезды проведут специальный «Новогодний чарт». Они представят самые яркие и актуальные клипы, покорившие зрителей канала в уходящем году.

«Зрителям «Муз-ТВ» хочу пожелать всего самого уютного, нежного, теплого и замечательного в новогоднюю ночь. Пусть близкие будут рядом, и вас окутывает их любовь. Вы тоже не забывайте ею делиться! Конечно, желаю вам хорошей музыки!» - говорит Анна.

А сразу после боя курантов «Муз-ТВ» развернет в эфире танцпол величиной во всю страну своим супершоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Концерт длиной в ночь — 50 самых ярких звезд канала с громкими хитами 2022 года.

Настроение зададут «Дискотека Авария», Николай Басков, Дима Билан, Артур Пирожков, Мот, Dabro, Ольга Бузова, Супер Жорик, Galibri & Mavik, Владимир Пресняков, певица Елка, Хабиб, Стас Костюшкин, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, SHAMAN, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова и многие другие звезды.

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