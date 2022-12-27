Новый выпуск «Сердца Ивлеевой»: знакомство с родителями, прогулка в халатах и кто ушел

На телеканале «Пятница!» продолжается романтический эксперимент «Сердце Ивлеевой», в котором известная ведущая ищет мужчину для серьезных отношений. Уже на следующей неделе, 30 декабря в 19:00, состоится грандиозный финал эксперимента — мы узнаем имя того, кто смог покорить сердце Насти.

На этой неделе зрители увидели, что оставшиеся участники проекта после путешествия в Санкт-Петербург вернулись в Москву, чтобы отправиться с Настей Ивлеевой на индивидуальные свидания… Но только если девушка сама этого захочет.

Кто из мужчин в седьмом эпизоде ушел с проекта, так и не дождавшись заветной встречи, а кто получил шанс устроить Насте идеальный день — рассказываем в новом материале.

День с Женей

Первым организовать свидание Насте должен был Женя. Он пошел ва-банк и начал свидание с парной фотосессии — такой у Анастасии Ивлеевой на проекте еще ни с кем не было. Примечательно, что Настя и Женя повторили образы модели Памелы Андерсон и рокера Томми Ли.