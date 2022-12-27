Новый выпуск «Сердца Ивлеевой»: знакомство с родителями, прогулка в халатах и кто ушел

На телеканале «Пятница!» продолжается романтический эксперимент «Сердце Ивлеевой», в котором известная ведущая ищет мужчину для серьезных отношений. Уже на следующей неделе, 30 декабря в 19:00, состоится грандиозный финал эксперимента — мы узнаем имя того, кто смог покорить сердце Насти.
На этой неделе зрители увидели, что оставшиеся участники проекта после путешествия в Санкт-Петербург вернулись в Москву, чтобы отправиться с Настей Ивлеевой на индивидуальные свидания… Но только если девушка сама этого захочет.
Кто из мужчин в седьмом эпизоде ушел с проекта, так и не дождавшись заветной встречи, а кто получил шанс устроить Насте идеальный день — рассказываем в новом материале.
День с Женей
Первым организовать свидание Насте должен был Женя. Он пошел ва-банк и начал свидание с парной фотосессии — такой у Анастасии Ивлеевой на проекте еще ни с кем не было. Примечательно, что Настя и Женя повторили образы модели Памелы Андерсон и рокера Томми Ли.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: телеканал «Пятница!»
После этого молодой человек пригласил Настю поучаствовать в челлендже: прогуляться по Москве в халатах и тапочках, собрать деньги у прохожих и купить на них одежду на винтажной ярмарке. У них получилось собрать необходимую сумму и выбрать образы, в которых они отправились на свидание на крыше.
Там Женя устроил Насте танцевальный флешмоб. Как призналась девушка, свидание с Женей ей понравилось, но повторить его она вряд ли бы хотела.
День с Андреем
Молодой человек занимается криптовалютным бизнесом и живет в одном доме со своими партнерами. Поэтому он решил привести Настю к себе и познакомить с коллегами. Самым приятным сюрпризом для Насти стала встреча с их общим другом-музыкантом из Ростова-на-Дону. Он помог Насте и Андрею записать совместный трек.
Как призналась девушка, это погрузило ее в воспоминания о жизни с бывшим мужем — рэпером Элджеем, ведь у них дома часто собирались друзья и писали музыку.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: телеканал «Пятница!»
После этого Андрей и Настя отправились на импровизированную вечеринку на заднем дворе дома. В конце вечера девушка сама поцеловала молодого человека в губы, и это был первый настоящий поцелуй на проекте. Но значит ли это, что в шоу определился победитель? Узнаем в финальном эпизоде.
День с Лешей
Провести день с бывшим — непростая задача. Леша пригласил Настю к себе и предупредил, что вечером у них будут гости — его родители. Чтобы подготовиться, Настя с Лешей отправились за продуктами, а потом занялись готовкой. Несмотря на то что Настя не любит готовить, она поучаствовала в процессе.
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Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: телеканал «Пятница!»
Кроме того, молодые люди обсудили будущее и ответили друг другу на важные вопросы, а после, уже за столом с родителями Алексея, тепло пообщались все вместе. Насте понравился вечер. Знакомство с родителями, как она призналась, — весьма серьезный шаг, поэтому ей было приятно, что она первая девушка, которую Леша представил им.
Несостоявшееся свидание Максима
На протяжении предыдущих выпусков Максим оставался фаворитом Насти и всем казалось, что он имеет большие шансы на победу.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: телеканал «Пятница!»
Но, видимо, Настя сомневалась в своих чувствах к привлекательному фитнес-тренеру и в итоге решила не давать ему шанс провести целый день вместе. Так Максим покинул проект за шаг до финала.
Видеооткрытки парням
В конце выпуска Настя пригласила парней на карусель: якобы чтобы вернуть их в детство. На самом деле она попросила рассказать, как они изменились за время проекта, и предложила посмотреть видео с кастинга. Так она хотела понять мотивацию, с которой ребята изначально пришли на проект.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: телеканал «Пятница!»
Также создатели реалити сделали небольшой сюрприз участникам и записали видеооткрытки от родных и близких Леши и Андрея.
Недоволен остался только Женя, чья мама не смогла прислать видео. Но свой «привет» ему передала бывшая жена, которая перечислила все отрицательные качества Жени. Настю смутило, что связи с прошлым до сих пор держат молодого человека, и отправила его домой.
Итоги выпуска
По итогам выпуска проект покинули сразу два участника — Максим и Женя. Тем не менее, по словам Насти, в финальном эпизоде на проект вернется кто-то из участников и трое мужчин будут бороться за сердце Анастасии Ивлеевой.