Дава сделал признание в шоу «Пятеро на одного»

В новом выпуске популярного проекта канала «Россия» «Пятеро на одного» приглашенным гостем станет Дава.

По правилам шоу команда из пяти звездных участников отвечает на вопросы телезрителей. Вместе с блогером будут играть Ирина Слуцкая, Евгений Рыбов, Андрей Ургант, Александр Пушной. У команды всего четыре минуты на то, чтобы угадать ответ.

Если звезды не смогут ответить правильно, телезритель, приславший вопрос, выиграет денежный приз! Вопросы от зрителей могут быть разные: от астрономии до истории, от науки до спорта, от любопытных фактов до поп-культуры. Джекпот в программе может достигать одного миллиона рублей.