Дава сделал признание в шоу «Пятеро на одного»

В новом выпуске популярного проекта канала «Россия» «Пятеро на одного» приглашенным гостем станет Дава.
По правилам шоу команда из пяти звездных участников отвечает на вопросы телезрителей. Вместе с блогером будут играть Ирина Слуцкая, Евгений Рыбов, Андрей Ургант, Александр Пушной. У команды всего четыре минуты на то, чтобы угадать ответ.
Если звезды не смогут ответить правильно, телезритель, приславший вопрос, выиграет денежный приз! Вопросы от зрителей могут быть разные: от астрономии до истории, от науки до спорта, от любопытных фактов до поп-культуры. Джекпот в программе может достигать одного миллиона рублей.
«В детстве я каждое утро смотрел программу Александра Пушного и вот мы с ним оказались в одной команде. Рад был увидеться с Женей Папунаишвили, с которым мы участвовали в одном проекте «Танцы со звездами».
В интеллектуальные игры я раньше не играл. Только в карты, в нарды, в шашки, шахматы, «классики», «вышибалы» (смеется). Учился в школе я нормально, но без особого интереса. С 3 лет я занимался танцами, и им отдавал всю жизнь», — заявил Дава.