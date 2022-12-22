Группа Dabro сменила Валдиса Пельша в передаче «Угадай мелодию»

Пишем и сами не верим в это — передачу «Угадай мелодию» на Первом канале впервые проведет не Валдис Пельш. Его место заняли солисты группы Dabro!
Телеканалы все чаще берут курс на молодую аудиторию. Так, «Ледниковый период» стал приглашать кумиров молодежи, а в «Пусть говорят» начали разбирать проблемы юных блогеров. Вот и продюсеры программы «Угадай мелодию» пошли на кардинальные изменения.
«Угадай мелодию» с группой Dabro. Фото: из личного архива музыкантов
Братья Михаил и Иван Засидкевичи из группы Dabro пока никак не прокомментировали свое назначение на роль ведущих культовой телепередачи. Остается только ждать выхода программы и наблюдать, как будут развиваться события.
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Напомним, Dabro — музыкальная группа из Казани, состоящая из двух братьев, которые сами себе продюсеры и авторы песен. Большую популярность коллективу принес в 2020 году хит «Юность».