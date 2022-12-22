Группа Dabro сменила Валдиса Пельша в передаче «Угадай мелодию»

Пишем и сами не верим в это — передачу «Угадай мелодию» на Первом канале впервые проведет не Валдис Пельш. Его место заняли солисты группы Dabro!

Телеканалы все чаще берут курс на молодую аудиторию. Так, «Ледниковый период» стал приглашать кумиров молодежи, а в «Пусть говорят» начали разбирать проблемы юных блогеров. Вот и продюсеры программы «Угадай мелодию» пошли на кардинальные изменения.