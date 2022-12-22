Кудрявцева, Басков, Лолита и другие звезды подведут итоги года на «Муз-ТВ»

«Муз-ТВ» поделился, чем порадует зрителей в последнюю неделю уходящего года.

24 декабря канал представит премьеру документального фильма «2022-й. Захочешь – не забудешь». В нем любителям музыки расскажут, кто из артистов вел себя плохо в предыдущие двенадцать месяцев, какие скандалы произошли в шоу-бизнесе и чего ждать звездам и их поклонникам от года Водяного Кролика.

Фильм покажут 24 декабря в 16:00, повтор состоится 31 декабря в 9:00.

27 декабря смотрите «Русский чарт» с Николаем Басковым. Народный артист России расскажет о лучших российских клипах 2022-го. Вместе с «золотым голосом страны» зрители вспомнят главные хиты, которые украшали чарты на протяжении года.

«Желаю, чтобы в следующем, 2023 году мы преодолели все трудности. И самое главное, как говорят, нас всегда спасет любовь, позитив, а в сердце все равно должна присутствовать радость за каждый день, в котором мы живем!» — говорит Николай.

Смотрите его 27 декабря в 19:00.

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Также в новогоднем эфире зрителей ждут и другие итоговые чарты канала: