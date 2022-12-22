Кудрявцева, Басков, Лолита и другие звезды подведут итоги года на «Муз-ТВ»

«Муз-ТВ» поделился, чем порадует зрителей в последнюю неделю уходящего года.
24 декабря канал представит премьеру документального фильма «2022-й. Захочешь – не забудешь». В нем любителям музыки расскажут, кто из артистов вел себя плохо в предыдущие двенадцать месяцев, какие скандалы произошли в шоу-бизнесе и чего ждать звездам и их поклонникам от года Водяного Кролика.
Фильм покажут 24 декабря в 16:00, повтор состоится 31 декабря в 9:00.
27 декабря смотрите «Русский чарт» с Николаем Басковым. Народный артист России расскажет о лучших российских клипах 2022-го. Вместе с «золотым голосом страны» зрители вспомнят главные хиты, которые украшали чарты на протяжении года.
«Желаю, чтобы в следующем, 2023 году мы преодолели все трудности. И самое главное, как говорят, нас всегда спасет любовь, позитив, а в сердце все равно должна присутствовать радость за каждый день, в котором мы живем!» — говорит Николай.
Смотрите его 27 декабря в 19:00.
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Также в новогоднем эфире зрителей ждут и другие итоговые чарты канала:
- шутки и клипы — в «Юмор FM – чарте» с Лолитой;
- обзор на громкие челленджи года — в «TikTok-чарте» с Егором Шипом;
- тренды Рунета – 2022 — в «Яндекс. Музыка – чарте» с Jony;
- главные танцевальные хиты — в DFM Dance Chart с Rasa;
- свежий музыкальный нон-стоп «Лучшие клипы года. Выбор звезд» — подборка клипов 2022 года от топ-артистов.
29 декабря не забудьте включить «Муз-ТВ – чарт» с Лерой Кудрявцевой.
Традиционно подводить итоги насыщенного на новинки года будет любимая телеведущая. Лера раскроет музыкальную интригу и представит двадцатку самых востребованных и просматриваемых отечественных и зарубежных клипов.
«Ребята, желаю, чтобы будущий год был лучше, чем предыдущий, чтобы все плохое ушло. Конечно же, не забывайте смотреть «Муз-ТВ», особенно итоговый «Муз-ТВ – чарт» со мной. Любите друг друга и будьте счастливы!» — говорит Лера Кудрявцева.
Не пропустите ее 29 декабря в 19:00.