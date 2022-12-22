Каждый второй россиянин считает Первый главным телеканалом 2022 года

В декабре Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос о ключевых событиях и героях уходящего года. Согласно результатам отчета, каждый второй россиянин назвал Первый канал главным телеканалом года.
Итоги получились следующие:
- Первый канал — 50%;
- «Россия-1» — 23%;
- «Россия 24» — 4%;
- НТВ — 3%.
Результаты опроса. Фото: ВЦИОМ
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В телефонном опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Чаще других Первый канал называли женщины, люди от 25 до 44 лет и аудитория с высшим образованием.