Каждый второй россиянин считает Первый главным телеканалом 2022 года

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В телефонном опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Чаще других Первый канал называли женщины, люди от 25 до 44 лет и аудитория с высшим образованием.