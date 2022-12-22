Каждый второй россиянин считает Первый главным телеканалом 2022 года

«Пусть говорят»

«Пусть говорят» и Дмитрий Борисов. Фото: Первый канал

Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

В декабре Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос о ключевых событиях и героях уходящего года. Согласно результатам отчета, каждый второй россиянин назвал Первый канал главным телеканалом года.

Итоги получились следующие:

  • Первый канал — 50%;
  • «Россия-1» — 23%;
  • «Россия 24» — 4%;
  • НТВ — 3%.

Результаты опроса. Фото: ВЦИОМ

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В телефонном опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Чаще других Первый канал называли женщины, люди от 25 до 44 лет и аудитория с высшим образованием.

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