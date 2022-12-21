Вернулся, но не к Бузовой: Даву восстановили в правах участника шоу «Наследники и самозванцы»

Вечером 24 декабря канал ТВ-3 покажет сразу два подряд выпуска шоу «Наследники и самозванцы». Но это будет не единственный сюрприз для поклонников проекта. Ждите невероятный камбэк одного из участников!

Как рассказали организаторы проекта, из-за нарушения регламента выбывшей Айзой ведущая Ляйсан Утяшева пошла на беспрецедентный шаг и своим волевым решением вернула в игру Даву, с которым остальные участники уже было распрощались навсегда.

Давид Манукян прошел в этой телеигре яркий и очень сложный путь – от абсолютного лидера, объединившего вокруг себя команду, до всеми отверженного предателя, с которым в итоге случился нервный срыв. Зато в конце другие участники и зрители смогли увидеть совсем другого Даву – не напыщенного и самовлюбленного блогера, а ранимого и способного к сопереживанию мужчину.