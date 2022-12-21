«Это страшное испытание»: в финальном выпуске «Дуэтов» споют Родригез, Дубцова, Буланова и Маршал

Вечером 23 декабря на канале «Россия» покажут заключительный выпуск второго сезона музыкального шоу «Дуэты». На этот раз угадывать своих партнеров за зеркальной стеной будут Татьяна Буланова, Ирина Дубцова, Хабиб, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Александр Маршал, Тимур Родригез и Андрей Звонкий.

С кем «станцует на стеклах» Ирина Дубцова? Кому посчастливится исполнить суперхит Hotel California с Александром Маршалом? Споет ли Звонкий песню «Парень чернокожий» с ее автором — узнаем в эту пятницу!

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Кстати, откроет выпуск зажигательный хит Эдуарда Хиля «Зима» в исполнении искрометного дуэта Сергея Лазарева и его закадычного друга.