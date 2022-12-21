«Это страшное испытание»: в финальном выпуске «Дуэтов» споют Родригез, Дубцова, Буланова и Маршал

Вечером 23 декабря на канале «Россия» покажут заключительный выпуск второго сезона музыкального шоу «Дуэты». На этот раз угадывать своих партнеров за зеркальной стеной будут Татьяна Буланова, Ирина Дубцова, Хабиб, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Александр Маршал, Тимур Родригез и Андрей Звонкий.
С кем «станцует на стеклах» Ирина Дубцова? Кому посчастливится исполнить суперхит Hotel California с Александром Маршалом? Споет ли Звонкий песню «Парень чернокожий» с ее автором — узнаем в эту пятницу!
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Кстати, откроет выпуск зажигательный хит Эдуарда Хиля «Зима» в исполнении искрометного дуэта Сергея Лазарева и его закадычного друга.
«Мне с любым артистом петь приятно и интересно. Когда все сделано слаженно, под живой оркестр и элемент поднятия зеркальной стены, когда ты видишь, кто там, — это так неожиданно, приятно и очень здорово! Здесь абсолютно все по-честному!» — говорит Татьяна Буланова.
«На проекте максимально соблюдена конфиденциальность! В коридорах павильона я никого не видел, хочется, конечно, заглянуть в «кабинетики» и узнать, кто же споет со мной, но гримерки закрыты, — признается певец Хабиб. — Но в то же время мне было интересно сохранить эту интригу до той минуты, как поднимется стена, чтобы кайфануть от этого момента неожиданности».
«Здесь на сцене происходит настоящее волшебство, что предполагает серьезную, кропотливую работу создателей шоу, — отмечает Тимур Родригез. — В наушниках ты слышишь голос утенка, и это страшное испытание, потому что ты пытаешься сфокусироваться на эмоциях конкретной песни, но отвлекаешься на этот голос, тебя как будто кто-то щекочет в это время, хочет рассмешить».
Не пропустите шоу «Дуэты» — 23 декабря в 21:30 на канале «Россия».
А утром 25-го числа смотрите передачу «Сто к одному» с участниками «Дуэтов».