Игорь Ознобихин попытался повторить горячий танец Ляйсан Утяшевой

«Наследники и самозванцы»

В этом танце главное — взгляд. Фото: стоп-кадры из видео канала ТВ-3

Что-то подозрительное творится на съемках шоу «Наследники и самозванцы».

Согласитесь, что Ляйсан Утяшева — единственная и неповторимая.

Но актер из «Реальных пацанов» Игорь Ознобихин считает иначе. В свежем выпуске шоу «Наследники и самозванцы» от 24 декабря он попытался повторить фееричное появление телеведущей в столовой проекта.

Ниже смотрите ролики, как это сделала Ляйсан и как это спародировал Игорь. Сколько баллов дадим комедианту?

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Смотрите детективное шоу «Наследники и самозванцы» по субботам в 22:00 на канале ТВ-3 и в Rutube.

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