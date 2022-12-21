Игорь Ознобихин попытался повторить горячий танец Ляйсан Утяшевой

Согласитесь, что Ляйсан Утяшева — единственная и неповторимая.

Но актер из «Реальных пацанов» Игорь Ознобихин считает иначе. В свежем выпуске шоу «Наследники и самозванцы» от 24 декабря он попытался повторить фееричное появление телеведущей в столовой проекта.

Ниже смотрите ролики, как это сделала Ляйсан и как это спародировал Игорь. Сколько баллов дадим комедианту?