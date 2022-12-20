Что на самом деле происходит с «Домом-2»: проект на грани закрытия

Кадр из шоу «Дом-2»

Кадр из шоу «Дом-2»

Оттуда уходят ключевые работники.

Журналистка Алена Жигалова рассказала, что на самом деле происходит с проектом «Дом-2». Несколько лет назад шоу переехало с канала ТНТ на «Ю», а теперь оттуда массово увольняются ключевые работники.

«Влад Кадони уходит из «Дома-2» на ТВ-3, где собирается вести шоу, похожее на «Пусть говорят». Причем вместе с Владом оттуда уходит создатель проекта Алексей Михайловский, который работал там 20 лет. Плюс к ним присоединится продюсер Татьяна Светлова», — заявила она.

По словам Жигаловой, вместе они собираются создать новый мощный проект. А у самого «Дома-2», похоже, дела совсем плохи.

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