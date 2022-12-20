Зиверт c пельменями, Бузова с ламами: Первый канал покажет «Новогодний Мечталлион»

1 января Первый канал покажет «Новогодний Мечталлион». К ведущему национальной лотереи с главным призом от 100 миллионов рублей Дмитрию Хрусталеву пришли в гости звезды кино и эстрады. Да не просто пришли, а еще принесли праздничные угощения.
Так, певица Zivert явилась к новогоднему столу со своими любимыми пельменями, Дмитрий Маликов принес плов, а Екатерина Климова приготовила фирменный холодец.
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В передаче появятся также рэпер Мот, Юлия Пересильд, Ваня Дмитриенко и Ольга Бузова. Последняя явилась в студию в образе феи, привела с собой двух живых лам и пообещала исполнить любые мечты телезрителей.
Но главным блюдом праздничного эфира все же остается новогодний тираж лотереи «Мечталлион».
Не пропустите специальный выпуск шоу — 1 января в 17:00 на Первом канале.