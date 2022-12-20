Зиверт c пельменями, Бузова с ламами: Первый канал покажет «Новогодний Мечталлион»

1 января Первый канал покажет «Новогодний Мечталлион». К ведущему национальной лотереи с главным призом от 100 миллионов рублей Дмитрию Хрусталеву пришли в гости звезды кино и эстрады. Да не просто пришли, а еще принесли праздничные угощения.

Так, певица Zivert явилась к новогоднему столу со своими любимыми пельменями, Дмитрий Маликов принес плов, а Екатерина Климова приготовила фирменный холодец.