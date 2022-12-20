Ведущий — Пельш, в жюри — Шнуров: КВН покажет финал Высшей лиги 1 января

Что посмотреть по ТВ, когда проснемся ближе к вечеру 1 января? Конечно же, КВН!

Клуб веселых и находчивых покажет финал Высшей лиги.

Команды «Имени меня» (Королев), сборная МАИ (Москва), «Доктор Хаусс» (Могилев), «Поэтессы» (Санкт-Петербург) и «Ровеньки» (Орел) сыграют три конкурса: приветствие, биатлон, музыкальное домашнее задание.

Их рассудит жюри, состоящее из Константина Эрнста, Татьяны Навки, Сергея Жилина, Сергея Шнурова, Аллы Михеевой и Дмитрия Колчина.

В роли ведущего — Валдис Пельш.

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Смотрите КВН 1 января в 19:05 на Первом канале.