«Комедия — это комедия»: внучку Гурченко не расстроила пародия на «Карнавальную ночь» от ТНТ

Новогодний телефильм канала ТНТ «СамоИрония судьбы» не задел внучку актрисы Людмилы Гурченко. Несмотря на то что в картину придумали вставить музыкальную пародию на песню «Пять минут» в исполнении Клавы Коки, внучка Гурченко Елена Королева считает это не оскорблением, а радостью для зрителей.

«Встреча Нового года — это семейный праздник. И у людей есть традиция — смотреть в предновогодний вечер советские комедии, которые напоминают о доброте и человечности. Комедия — это комедия, даже сделанная в духе современных тенденций. И, конечно, давая жизнь классическим историям, нельзя оставить сюжетную линию и убрать музыкальное сопровождение», — говорит Королева.

«Добрая камерная комедия произведет фурор у зрителей. Я уверена, что актерский состав и музыканты смогут порадовать своей работой в новогоднюю ночь».