«Комедия — это комедия»: внучку Гурченко не расстроила пародия на «Карнавальную ночь» от ТНТ

Новогодний телефильм канала ТНТ «СамоИрония судьбы» не задел внучку актрисы Людмилы Гурченко. Несмотря на то что в картину придумали вставить музыкальную пародию на песню «Пять минут» в исполнении Клавы Коки, внучка Гурченко Елена Королева считает это не оскорблением, а радостью для зрителей.
«Встреча Нового года — это семейный праздник. И у людей есть традиция — смотреть в предновогодний вечер советские комедии, которые напоминают о доброте и человечности. Комедия — это комедия, даже сделанная в духе современных тенденций. И, конечно, давая жизнь классическим историям, нельзя оставить сюжетную линию и убрать музыкальное сопровождение», — говорит Королева.
«Добрая камерная комедия произведет фурор у зрителей. Я уверена, что актерский состав и музыканты смогут порадовать своей работой в новогоднюю ночь».
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Напомним, «СамоИрония судьбы» — это масштабный проект канала ТНТ, в котором зрителей ждут отсылки на «Иронию судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию», «Игру в кальмара», «Да здравствует Цезарь!» и многие другие картины.
С музыкальными номерами в проекте выступят:
- Филипп Киркоров в образе Ипполита с хитом «Цвет настроения синий»;
- Клава Кока с песней «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь»;
- Люся Чеботина в образе Britney Spears;
- Хабиб в образе Эдуарда Хиля;
- Анна Асти с песней «Звенит январская вьюга».
Также ожидаются воссоединение группы «Руки Вверх!», которая в оригинальном составе исполните хит «Он тебя целует», и ремейк клипа «Зимний сон» певицы Алсу.