Золотой Киркоров и роковая Гагарина: что покажут в Новый год главные каналы страны

31 декабря до и после курантов на главном канале страны покажут Новогоднюю ночь на Первом. На этот раз в эфире прозвучат хиты нулевых годов в исполнении самых популярных артистов.
Филипп Киркоров в Новогодней ночи на Первом. Фото: Первый канал
В шоу «Двадцать лет спустя» прозвучат песни Григория Лепса, Лолиты, МакSим, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова, Игоря Николаева, Игоря Крутого, Олега Газманова, Елены Ваенги и других. Специально для проекта вновь предстанет на сцене золотой состав группы «Блестящие».
Сергей Жуков в Новогодней ночи на Первом. Фото: Первый канал
А зрителей канала «Россия» до курантов ждет праздничное застолье вместе с Андреем Малаховым. 31 декабря в 18:10 в специальном новогоднем выпуске программы «Песни от всей души» самые популярные исполнители – певцы из народа – вместе со всей страной споют самые родные и зажигательные хиты из любимой всеми программы.
Полина Гагарина в «Новогоднем голубом огоньке». Фото: канал «Россия»
А после новогоднего обращения президента России начнется главная программа праздничной ночи – «Новогодний голубой огонек», в котором примут участие Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов, Ангелина Вовк, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев и другие.
Группа «Любе» в «Новогоднем голубом огоньке». Фото: канал «Россия»
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