Золотой Киркоров и роковая Гагарина: что покажут в Новый год главные каналы страны

А зрителей канала «Россия» до курантов ждет праздничное застолье вместе с Андреем Малаховым. 31 декабря в 18:10 в специальном новогоднем выпуске программы «Песни от всей души» самые популярные исполнители – певцы из народа – вместе со всей страной споют самые родные и зажигательные хиты из любимой всеми программы.