Шоу «Вызов» продлили на второй сезон

На канале ТНТ завершился популярный проект «Вызов», в котором 12 звезд шоу-бизнеса и 12 молодых талантов из мира науки и искусства приехали в Карелию, чтобы доказать самим себе и всем вокруг, что они проявить себя не только в привычной среде.

Участникам проекта приходилось раз за разом преодолевать свои страхи и учиться работать в команде ради победы в шоу.

Проект понравился телезрителям и поэтому его продлили на второй сезон. Продюсеры обещают, что теперь нас ждут новые лица в командах звезд и «умников», новые сложные челленджи на силу и интеллект, а также элемент реалити.

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