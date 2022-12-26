Жуков с курьерской сумкой, Распутина на троне и Глюкоза в свадебном платье: как снимали Новогоднюю ночь на Первом канале

Певица Глюкоза снова надела свадебное платье. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков прибыл на мероприятие в… сумке курьера. А Филипп Киркоров же предстал перед гостями в золотом костюме и с короной на голове.
Это не описание сюрпризов на свадьбе Глюкозы, а номера с участием артистов, которые вошли в Новогоднюю ночь на Первом канале. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках программы, которая традиционно выйдет в эфир до и после боя курантов.
Какие номера увидят зрители в первую ночь года на Первом канале
Если в прошлом году Новогодняя ночь была посвящена хитам лихих 90-х, то в этом акценты сместились на нулевые. То есть в этом году звезды исполнят свои песни, популярные в первое десятилетие 2000-х. И это не случайно.
Большая часть шлягеров той эпохи тесно переплелась с судьбой Первого канала. «Нулевые» считались временем новых музыкальных форматов и поиска талантов по всей России. А тренды тогда задавала «первая кнопка».
Юлия Савичева со своей командой. Фото: Юрий Феклистов
Недаром в 2002-м году в эфире Первого появилось реалити-шоу «Фабрика звезд», давшее путевку в жизнь Полине Гагариной, Юлии Савичевой, группам «Фабрика» и «Корни» и многим другим артистам. Все они исполнят в Новогоднюю ночь свои знаковые песни.
В первую ночь года Кролика также прозвучат хиты Григория Лепса, Леонида Агутина, Стаса Михайлова, Игоря Николаева, Игоря Крутого, Олега Газманова, Сергея Трофимова, Елены Ваенги, Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова, Маши Распутиной, Лолиты, Евы Польны; групп «Иванушки», «Руки вверх», «Тату», «Дискотека Авария», «Звери», «Uma2rman», «Город 312», «ЛЮБЭ» и других. В общем, те песни, что проверены временем, корпоративами и зрительской любовью.
Например, помните ли вы знаменитые строчки «Целый мир открывают твои глаза, если в сердце живет любовь?» из сериала «Не родись красивой». Номер по мотивам этого многосерийного фильма также вошел в программу Новогодней ночи. Его, конечно, исполнит «фабрикантка» Юлия Савичева вместе с барышнями, напоминающими выпускниц Пансиона благородных девиц.
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Мугу Айдамир со своим хитом «Черные глаза». Фото: Юрий Феклистов
А вот исполнитель горячего хита «Черные глаза» Мугу Айдамир появится перед телезрителями в сопровождении четырех кавказских девушек на фоне ковра с национальными узорами.
Одним из самых эффектных эпизодов программы можно назвать номер Вячеслава Бутусова на его песню «Девушка по городу», специально для которого была выстроена танцевальная площадка из брусьев. На сцену ее выносили 125 человек!
Стас Михайлов, спевший свой хит «Все для тебя», как всегда был окружен большим количеством женщин. После исполнения песни многие из них пошли фотографироваться с ним.
Всего же для Новогодней ночи на Первом было отобрано более 50 хитов, для каждого из которых снимался отдельный номер в масштабных декорациях, а далее в ход шла 3D-графика. Режиссерами-постановщиками шоу выступили Андрей Сычев, Илья Глазунов, Феликс Михайлов, Алексей Голубев и Роман Бутовский.
Маша Распутина: «А у меня с головой все в порядке?»
Отдельного внимания заслуживает декорация, в которой появился Филипп Киркоров. Она была под стать королю и напоминала театральные ложи. Невольно вспоминались строчки из поэмы «Евгений Онегин: «Театр уж полон, ложи блещут, партер и кресла – все кипит».
В одном из номеров Филипп взошел на сцену в сопровождении Маши Распутиной, после чего они сели на импровизированные троны-кресла. Следом за парой ступали фрейлины в кринолиновых платьях XVIII века и их спутники, ставшие частью концертного номера. А условный партер меж тем был полон зрителями массовых сцен.
В какой-то момент Маша Распутина задела очки Филиппа массивным цветком, приколотым к ее волосам, и чуть не повредила их. Однако положение сразу же было исправлено художниками по гриму.
«А у меня с головой все в порядке?» - поинтересовалась Маша Распутина у организаторов съемки, намекая на свою прическу и возможные шероховатости образа. Гримеры, находящиеся в зале, одобрительно кивнули.
А потом певцы исполнили дуэтом композицию «Роза чайная» и заслужили гром зрительских аплодисментов.
Филипп Киркоров и Маша Распутина на съемках Новогодней ночи на Первом канале. Фото: Юрий Феклистов
Всего же в ходе Новогодней ночи Филипп Киркоров спел три своих хита нулевых: «Полетели», «Я за тебя умру», «Роза чайная» и сменил три наряда: черный, золотой и цветной. И фишкой каждого являлась корона на голове. Все номера Филиппа сопровождались зрительскими овациями.
На песне «Полетели» мое внимание привлекла молодая женщина в золотом платье, которая подпевала каждой строчке артиста и словно проживала всю эту историю. «Чтобы ты не промокла, я буду твоим дождем…». – шептали ее губы.
Как оказалось, это поклонница Филиппа Киркорова, которая ездит за ним по всему миру на протяжении 22 лет. Свое имя девушка назвать отказалась.
По словам незнакомки, любовь к артисту подарила ей возможность увидеть Германию, озеро Байкал и многие другие интересные места. Перелеты оплачивает она сама, а вот с проходами на концерт своим самым верным поклонникам может помочь и поп-король.
«Филипп – очень добрый человек, за это мы его и любим», - искренне говорит поклонница.
Еще раз понять, за что люди любят Филиппа Киркорова и других артистов, вы сможете, посмотрев Новогоднюю ночь на Первом канале!