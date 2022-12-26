Жуков с курьерской сумкой, Распутина на троне и Глюкоза в свадебном платье: как снимали Новогоднюю ночь на Первом канале

Певица Глюкоза снова надела свадебное платье. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков прибыл на мероприятие в… сумке курьера. А Филипп Киркоров же предстал перед гостями в золотом костюме и с короной на голове.

Это не описание сюрпризов на свадьбе Глюкозы, а номера с участием артистов, которые вошли в Новогоднюю ночь на Первом канале. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках программы, которая традиционно выйдет в эфир до и после боя курантов.

Какие номера увидят зрители в первую ночь года на Первом канале

Если в прошлом году Новогодняя ночь была посвящена хитам лихих 90-х, то в этом акценты сместились на нулевые. То есть в этом году звезды исполнят свои песни, популярные в первое десятилетие 2000-х. И это не случайно.

Большая часть шлягеров той эпохи тесно переплелась с судьбой Первого канала. «Нулевые» считались временем новых музыкальных форматов и поиска талантов по всей России. А тренды тогда задавала «первая кнопка».