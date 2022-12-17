«Счастье слышать слова Ларисы»: Сябитова призналась в любви передаче «Давай поженимся!»

17 декабря знаменитая телесваха Роза Сябитова выложила в социальную сеть видеонарезку из своих заходов в студию передачи «Давай поженимся!» 60-летняя ведущая посчитала, что участвовала в этом шоу 2048 раз.

«Кому-то наша программа «Давай поженимся!» не нравиться, а кто-то является ее фанатом. Спасибо! О вкусах не спорят! – написала Сябитова в Telegram. - Для меня она – любимая работа и счастье каждый раз садиться на свой любимый стул и слышать слова Ларисы: «Здравствуйте! Я Лариса Гузеева, и это программа «Давай поженимся!»

И как бы в продолжение того, что у передачи есть хейтеры, Роза Раифовна спросила у подписчиков, любят ли они свою работу. А то, может, критикуют чужой труд, когда свой не устраивает.