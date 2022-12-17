Где на свете можно есть и не толстеть: Жанна Бадоева отправилась в Боливию

В воскресенье, 18 декабря, передача «Жизнь других» приглашает зрителей Первого канала в Ла-Пас - самый главный город в Боливии. Он находится в кратере потухшего вулкана на высоте три тысячи метров над уровнем моря! Жанна Бадоева выяснила, как живут люди в городе, который парит над облаками.

Уникальный общественный транспорт Ла-Паса – самая длинная в мире канатная дорога (33 км). Больше полумиллиона человек пользуются фуникулером каждый день. Разовый проезд стоит 0,4 доллара. И удобно – пробок нет.

В этом городе все верят в магию. Если вы не обзаведетесь подходящими амулетами, то ничего хорошего в жизни вас не ждет: ни нормальной работы, ни мужа. К примеру, если вы мечтаете разбогатеть, можно купить на местном рынке за 8 долларов миллион фальшивых долларов, положить их дома на видном месте, и дело в шляпе.

«Амулеты есть на все случаи жизни: чтобы у вас появилась машина, дом, земля, хороший жених, ребенок, здоровье или деньги. Я даже нашла на прилавке амулет американской визы!» - говорит путешественница.

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