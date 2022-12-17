Где на свете можно есть и не толстеть: Жанна Бадоева отправилась в Боливию

В воскресенье, 18 декабря, передача «Жизнь других» приглашает зрителей Первого канала в Ла-Пас - самый главный город в Боливии. Он находится в кратере потухшего вулкана на высоте три тысячи метров над уровнем моря! Жанна Бадоева выяснила, как живут люди в городе, который парит над облаками.
Уникальный общественный транспорт Ла-Паса – самая длинная в мире канатная дорога (33 км). Больше полумиллиона человек пользуются фуникулером каждый день. Разовый проезд стоит 0,4 доллара. И удобно – пробок нет.
В этом городе все верят в магию. Если вы не обзаведетесь подходящими амулетами, то ничего хорошего в жизни вас не ждет: ни нормальной работы, ни мужа. К примеру, если вы мечтаете разбогатеть, можно купить на местном рынке за 8 долларов миллион фальшивых долларов, положить их дома на видном месте, и дело в шляпе.
«Амулеты есть на все случаи жизни: чтобы у вас появилась машина, дом, земля, хороший жених, ребенок, здоровье или деньги. Я даже нашла на прилавке амулет американской визы!» - говорит путешественница.
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Ла-Пас находится так высоко, что туристу с непривычки может стать плохо. В аэропорту много встречающих таксистов с кислородными баллонами - для гостей города. Однако горная болезнь проходит быстро, за два-три дня. И потом начинается самое приятное – ускоряется метаболизм. Что бы ни ел человек, лишних килограммов он не набирает!
«Местные советуют налегать на шоколад и сахар. Впрочем, самая популярная уличная еда Ла-Паса – антикучос, это шашлычки из говяжьих сердец. Их повсеместно готовят в уличных палатках с пяти вечера и до полуночи. Понятная и вкусная горячая закуска, сытная и нежирная», - делится Бадоева.
Женщины в Боливии до сих пор чтут традицию и носят шесть слоев юбок. И высокие шляпы. А здесь еще местные женщины. которые увлекаются боями без правил. Бои чолитас каждые выходные собирают тысячи зрителей. Дерутся дамы по-настоящему, получают за бой максимум 30 долларов и говорят, что лупят друг друга не ради денег, а из любви к спорту.
В Боливии, кстати, полно бесплатных роддомов, но местные женщины предпочитают рожать дома, прибегая к экстравагантным методам, вроде натирания живота листьями коки. Здесь верят, что душа после смерти не уходит навсегда, а частенько наведывается обратно. Поэтому День мертвых отмечают не один-два дня, как во всем мире, а с ноября по февраль. Боливийцы считают, что умершие родственники в это время приходят к семье, чтобы помочь, охраняют ее, дают мудрость.
Смотрите тревел-шоу «Жизнь других» - 18 декабря в 10:15 на Первом канале.