«Доброе утро»: Ляйсан Утяшева шокировала «Наследников и самозванцев» откровенным танцем

«Доброе утро, друзья», — поздоровалась Ляйсан, продемонстрировав игрокам в «Наследников» достоинства стройной фигуры.

А у тех глаза по пять рублей и открытые рты. Утро начинается не с кофе, как говорится.

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