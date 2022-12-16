«Доброе утро»: Ляйсан Утяшева шокировала «Наследников и самозванцев» откровенным танцем

А ведь счастливчик Павел Воля видит такое каждый день…
В распоряжении Teleprogramma.pro оказался небольшой эпизод из новой серии телепроекта «Наследники и самозванцы». В нем ведущая шоу Ляйсан Утяшева не просто эффектно предстала перед звездными участниками, но и еще подарила им игривый танец в обтягивающем черном платье. Какие эмоции вызвал этот неожиданный перфоманс — смотрите сами.
«Доброе утро, друзья», — поздоровалась Ляйсан, продемонстрировав игрокам в «Наследников» достоинства стройной фигуры.
А у тех глаза по пять рублей и открытые рты. Утро начинается не с кофе, как говорится.
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Смотрите шоу «Наследники и самозванцы» по субботам в 22:00 на канале ТВ-3.