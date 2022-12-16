Выбывший из шоу «Звезды в Африке» Олег Верещагин вернется в финале проекта

В воскресенье, 18 декабря, зрители ТНТ узнают имя победителя третьего сезона приключенческого проекта «Звезды в Африке». Последние испытания определят, кто же сильнейший — Юлия Гаврилина, Карина Кросс, Вячеслав Малафеев или Антон Филипенко.

Игроков ждет самый необычный финал за всю историю проекта. Достаточно упомянуть, что на площадке внезапно появится Олег Верещагин, которого соперники так упорно пытались выгнать на протяжении нескольких серий.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».