Выбывший из шоу «Звезды в Африке» Олег Верещагин вернется в финале проекта

В воскресенье, 18 декабря, зрители ТНТ узнают имя победителя третьего сезона приключенческого проекта «Звезды в Африке». Последние испытания определят, кто же сильнейший — Юлия Гаврилина, Карина Кросс, Вячеслав Малафеев или Антон Филипенко.
Игроков ждет самый необычный финал за всю историю проекта. Достаточно упомянуть, что на площадке внезапно появится Олег Верещагин, которого соперники так упорно пытались выгнать на протяжении нескольких серий.
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В первом испытании финального эпизода четверку покинет один из участников. Дальше пройдут лишь трое, которым по традиции придется ответить на неудобные вопросы от выбывших игроков.
Во втором и решающем испытании будут участвовать около 30 человек, среди которых окажется «великий комбинатор» Олег Верещагин. Он вернулся свершить свою месть?
Не пропустите финал третьего сезона шоу «Звезды в Африке» — 18 декабря в 19:00 на канале ТНТ.