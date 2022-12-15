Поющие барханы и горящий источник: «Поехали!» покажут новые чудеса Калмыкии

Калмыкия оказалась настолько богатым на диковинки регионом, что путешественникам Первого канала из передачи «Поехали!» потребовалось два выпуска, чтобы рассказать о ней. Второй зрители увидят в эфире утром 17 декабря.

В этот раз Мария Осадник и Евгений Покровский побывали на поющих барханах. Когда дует ветер, песчинки в этом месте электризуются друг о друга и производят рокот. Ведущие попали в пустыню в такой ветер, что чуть было не замерзли.

Дальше они поехали на солончак, напоминающий своим красно-бордовым цветом марсианскую долину. А еще побывали на горящем источнике, где из-под земли бьет родниковая вода, которая загорается синим пламенем, если поднести к ней спичку или зажигалку. Зрелище завораживающее, некоторые туристы даже умудряются пожарить яичницу на этом огне.

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В центральном городе республики Элисте ведущие побывали на уроке горлового пения, сходили на мастер-класс старинного письма и на показ национального театра моды, где примерили калмыцкие костюмы.