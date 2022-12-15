Лера Кудрявцева: «Юлия Рутберг боится влюбляться»

Юлии Рутберг повезло дважды: у нее яркая внешность и яркий характер, что в актерской профессии всегда на вес золота. Девушку с нешаблонной внешностью довольно быстро рассмотрели режиссеры, да и зрители ее полюбили. Вот только личная жизнь трижды обернулась разочарованием, хотя в спутники актриса всегда выбирала мужчин исключительно талантливых и достойных.

— Я сейчас немножко уберегаю себя от взрывных эмоций и потрясений, — откровенно признается она.

Ее можно понять, ведь сердце не камень, а каждое расставание причиняет боль. Хорошо, что у Юлии есть любимый сын, внук и внучка. Ребята пришли ко мне в студию и рассказали о том, как она их воспитывает.

— Никакого телевизора и никакого телефона! — объяснила свою воспитательскую позицию Рутберг.

— А как вы бабушку называете? — спросила я детей.

— Ну иногда — Нюня, — улыбнулся внук.

Прозвище, конечно, забавное, но вовсе не про Рутберг — она-то уж точно никогда нюни не распускает. Держит себя в ежовых рукавицах и старается следить и за здоровьем, и за внешностью, ведь тело — это главный инструмент актера.

— Худая корова еще не газель, — смеется Рутберг.

Но если в будни актриса во многом себе отказывает и старается питаться правильно, то в праздники иногда позволяет себе расслабиться. И вот тогда ее уже не остановишь, потому что в праздники нужно получать удовольствие и радоваться жизни, а не калории подсчитывать.

— Да пошло все к чертовой матери, один раз живем! — улыбается актриса. — И тогда и шашлыки, и плов, и голубцы…