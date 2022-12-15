Лера Кудрявцева: «Юлия Рутберг боится влюбляться»

Юлии Рутберг повезло дважды: у нее яркая внешность и яркий характер, что в актерской профессии всегда на вес золота. Девушку с нешаблонной внешностью довольно быстро рассмотрели режиссеры, да и зрители ее полюбили. Вот только личная жизнь трижды обернулась разочарованием, хотя в спутники актриса всегда выбирала мужчин исключительно талантливых и достойных.
— Я сейчас немножко уберегаю себя от взрывных эмоций и потрясений, — откровенно признается она.
Ее можно понять, ведь сердце не камень, а каждое расставание причиняет боль. Хорошо, что у Юлии есть любимый сын, внук и внучка. Ребята пришли ко мне в студию и рассказали о том, как она их воспитывает.
— Никакого телевизора и никакого телефона! — объяснила свою воспитательскую позицию Рутберг.
— А как вы бабушку называете? — спросила я детей.
— Ну иногда — Нюня, — улыбнулся внук.
Прозвище, конечно, забавное, но вовсе не про Рутберг — она-то уж точно никогда нюни не распускает. Держит себя в ежовых рукавицах и старается следить и за здоровьем, и за внешностью, ведь тело — это главный инструмент актера.
— Худая корова еще не газель, — смеется Рутберг.
Но если в будни актриса во многом себе отказывает и старается питаться правильно, то в праздники иногда позволяет себе расслабиться. И вот тогда ее уже не остановишь, потому что в праздники нужно получать удовольствие и радоваться жизни, а не калории подсчитывать.
— Да пошло все к чертовой матери, один раз живем! — улыбается актриса. — И тогда и шашлыки, и плов, и голубцы…
Юлия Рутберг в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Впрочем, такой праздник желудка Рутберг позволяет себе нечасто. Шумные застолья отражаются на внешности, поэтому актриса делает выбор в пользу оздоровительных процедур.
— Душ Шарко, бассейн, специальные бани, — делится она своими рецептами красоты.
А вот пластическим хирургам актриса не доверяет и откровенно в этом признается. Прекрасно ее понимаю: пластическая операция — это всегда риск, и не факт, что ожидания будут оправданы.
— Мне чуть-чуть опусти глаза, и это будет вся скорбь еврейского народа, чуть подними — и царевна Будур, — смеется актриса.
Вдохновение она, кстати, черпает не только в работе, но и в коллекционировании антиквариата. Актрису можно иногда встретить на блошином рынке, где она высматривает что-нибудь ценное.
Найденные сокровища Юлия не прячет ни от гостей, ни от себя любимой. Вещи должны служить, а не пылиться на полочках, где ими даже полюбоваться сложно.
— Я вообще ненавижу, когда «вот это для гостей», — говорит актриса.
Что еще не нравится Юлии Рутберг? Что ее вдохновляет? И отважится ли она ответить на вопрос, который стоит один миллион рублей? Узнаете совсем скоро — 17 декабря в 13:00 на НТВ.