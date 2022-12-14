«Для зрителей НТВ»: «Новогоднюю Маску + Аватар» покажут до и после боя курантов

Телеканал НТВ готовит грандиозную премьеру, где два шоу объединятся в одно. Речь идет о специальном проекте «Новогодняя Маска + Аватар».

Шоу покажут до и после боя курантов в новогоднюю ночь. Зрители канала увидят 17 любимых масок из предыдущих сезонов, восемь аватаров, а также новых героев. Последние (четыре маски и четыре аватара) выйдут из режима инкогнито.

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Звездные судьи двух программ тоже окажутся вместе. Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Ида Галич и Марк Тишман — вот новый состав жюри.