«Странные персонажи»: Рубальская, Гришаева, Милимеров, Родригез, Колдун и Пенкин споют в «Дуэтах»

Вечером 16 декабря на канале «Россия» выйдет новый выпуск музыкального шоу «Дуэты». На этот раз участниками проекта станут Лариса Рубальская, Любовь Успенская, Нонна Гришаева, Родион Газманов, Жан Милимеров, Тимур Родригез, Ева Польна, Дмитрий Колдун, Сергей Пенкин и Юлианна Караулова.

Каждому артисту создатели шоу подобрали таинственного напарника, с которым предстоит спеть дуэтом. Кто это – зрители и сами звезды узнают только во время музыкального номера. Десять хитов и десять сюрпризов порадуют публику в пятничный вечер!

«Я давно ничему не удивляюсь. Но мечтаю о том, чтобы удивляться. И в шоу «Дуэты» это произошло, и волной радости меня накрыло! Я смотрела первый сезон, но и мечтать не могла, что меня пригласят участвовать в проекте. Радует, что такие странные персонажи, как я, в нем появляются. Но когда на сцену выходит безголосый автор, и вроде даже получается неплохо, наверное, это интересно!» - говорит Лариса Рубальская.

«Очень много отвлекающих моментов, мозг работает не только на то, чтобы правильно спеть, а еще, чтобы понять, чей искаженный голос звучит у тебя в наушнике. Это очень отвлекает именно от самого исполнения песни», - признается Нонна Гришаева.

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