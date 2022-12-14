«У ребят достаточно чувства юмора и смекалки»: Любовь Успенская уверена в успехе «СамоИронии судьбы»

У раскритикованного новогоднего проекта ТНТ «СамоИрония судьбы» появился еще один защитник. Певица Любовь Успенская считает синтез классических советских комедий с современными сериалами и музыкальными клипами способен вдохнуть новую жизнь в известные киносюжеты и познакомить молодое поколение с классикой в креативной форме.

«Учитывая, что производством фильма занимается Comedy Club, конечно, можно поверить в то, что это будет очень даже интересно. Потому что у ребят достаточно чувства юмора, смекалки и фантазии. Если у них есть идеи, если они чувствуют, что смогут сделать из этого конфетку, то это наверняка так и будет, ведь над фильмом работает высокопрофессиональная команда. Надеюсь, что у них все получится», – прокомментировала 68-летняя певица.

Напомним, «СамоИрония судьбы» – это масштабный проект канала ТНТ, в котором зрителей ждут отсылки на мелодраму «Ирония судьбы», комедию «Иван Васильевич меняет профессию», корейский сериал «Игра в кальмара», американский фильм «Да здравствует Цезарь!» и многие другие картины.