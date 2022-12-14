Взамен ушедшего Disney запущен детский телеканал «Солнце»

Итак, по утрам новый канал будет показывать мультсериалы для младшей аудитории: «Суперчетверка», «Буба» и другие. В дневном эфире можно будет увидеть «Ералаш», а также мультфильмы «Легенды Спарка» и «Фиксики». Вечером настанет черед большой анимации - полнометражных блокбастеров для семейного просмотра: «Оз: возвращение в Изумрудный Город», «Реальная белка», «Банда котиков», «Риф. Новые приключения», «Снежинка, белая горилла», «Побег из джунглей», а также всероссийская премьера «Зверокрекеры».

С понедельника по четверг после 21:00 по Москве в сетке канала запланированы семейные комедийные сериалы, а с пятницы по воскресенье - семейные фильмы.