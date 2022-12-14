Взамен ушедшего Disney запущен детский телеканал «Солнце»

14 декабря в России остановил вещание телеканал Disney, крутивший мультфильмы. Но отечественное ТВ подготовилось к этой утрате и в эту же дату запустило новый канал «Солнце». По словам организаторов, он будет показывать как отечественный, так и зарубежный анимационный контент.
«Телевизионная сетка нового федерального телеканала подарит зрителям разных возрастов кино, качественную анимацию, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры. На «Солнце» будет представлен как российский, так и зарубежный контент. В будущем зрителей «Солнца» ждет много премьер, в том числе новинки мировых анимационных студий: «Идефикс и Неукротимые», «Заколдованная деревня Пиноккио», а также «Маленький Принц и его друзья», - цитирует ТАСС пресс-службу группы компаний «Медиа1».
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Итак, по утрам новый канал будет показывать мультсериалы для младшей аудитории: «Суперчетверка», «Буба» и другие. В дневном эфире можно будет увидеть «Ералаш», а также мультфильмы «Легенды Спарка» и «Фиксики». Вечером настанет черед большой анимации - полнометражных блокбастеров для семейного просмотра: «Оз: возвращение в Изумрудный Город», «Реальная белка», «Банда котиков», «Риф. Новые приключения», «Снежинка, белая горилла», «Побег из джунглей», а также всероссийская премьера «Зверокрекеры».
С понедельника по четверг после 21:00 по Москве в сетке канала запланированы семейные комедийные сериалы, а с пятницы по воскресенье - семейные фильмы.