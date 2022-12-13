Прощальный подарок: Айза «слила» своих товарищей перед уходом из шоу «Наследники и самозванцы»

Для участников шоу «Наследники и самозванцы» теряется интрига. Уходя из проекта, блогер Айза Ай «слила» имена остальных самозванцев другим игрокам. Теперь один из «злодеев», фигурист Максим Траньков боится, что его выкинут следующим, так как соперники знают о его роли, и скрываться стало бесполезно.

«Если один из трех самозванцев говорит, уходя, кто остальные два, то эта игра уже теряет всякий смысл, — говорит спортсмен в новом выпуске от 17 декабря. — Мне обидно, что меня просто «слили»… Ну это не то, как я планировал закончить игру».

В поисках поддержки мужчина обратился за помощью к ведущей проекта Ляйсан Утяшевой. Он попросил, чтобы она хоть немного отвела от него подозрения.