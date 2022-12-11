Определились финалисты третьего сезона шоу «Звезды в Африке»

Битва сезонов в «Звездах в Африке» подошла к финалу. 11 декабря зрители увидели крайне эмоциональный выпуск.
В этой серии в лагерь вернулся Вячеслав Малафеев, что спутало карты главному претенденту на победу Олегу Верещагину, который собирался устранить последнего бойца команды «синих» Антона Филипенко и выйти в финал с двумя девушками.
Малафеев к тому же добыл иммунитет, и Верещагин отправился на испытание на вылет вместе с Филипенко. «Дракон» был настроен одолеть соперника из «синих», но потерпел разгромное поражение. Антон светился от счастья, так как одолеть Олега – было его главной целью на проекте. Верещагин был эмоционально раздавлен, чем довел до слез коллегу по команде.
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Итак, в финал вышли Карина Кросс, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев и Антон Филипенко – две девушки от «красных» и двое мужчин от «синих». Кто же победит, когда «великий комбинатор» сброшен со счетов?