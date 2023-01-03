Побег Милохина, женихи Ивлеевой и тараканы Бузовой: самые яркие шоу 2022 года

В 2022 году на экраны выходили телепроекты, которые горячо обсуждали, вызывали споры, или же они просто приносили зрителям эстетическое удовольствие. Вспоминаем самые яркие из них.

«Маска» на НТВ

С 2020 года одним из самых рейтинговых проектов на отечественном телевидении считается вокальное шоу «Маска». Интерес к программе со стороны зрительской аудитории не ослабевал и в этом году.

«Маска» – это адаптация международного формата «Masked Singer». В передаче участвуют свыше десяти артистов, чьи лица скрыты под масками и под костюмами. И задача жюри и зрителей – угадать их личности по голосу. Впрочем, артисты мастерски меняли голоса, что значительно усложняло работу жюри. Поэтому они угадывали коллег по походке, движениям, характерным фразам или просто по интуиции или же отзывам зрителей.

Если говорить о жюри, то в ушедшем году в составе судейской коллегии снова блистали Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Тимур Батрутдинов.

В третьем сезоне в их задачи входило угадывать таких персонажей, как Пес, Павлин, Лошадь, Джокер, Осьминог, Леопард, Малыш, Пончик, Козерог, Мухомор, Пчела, Монстрик, Анубис, Дракон. Победителем стал Дракон, под маской которого скрывался оперный певец Ильдар Абдразаков. Также в тройку призеров вошли солистка группы «Две Маши» Мария Зайцева (Анубис) и Алексей Воробьев (Монстрик).