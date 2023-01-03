Побег Милохина, женихи Ивлеевой и тараканы Бузовой: самые яркие шоу 2022 года

В 2022 году на экраны выходили телепроекты, которые горячо обсуждали, вызывали споры, или же они просто приносили зрителям эстетическое удовольствие. Вспоминаем самые яркие из них.
«Маска» на НТВ
С 2020 года одним из самых рейтинговых проектов на отечественном телевидении считается вокальное шоу «Маска». Интерес к программе со стороны зрительской аудитории не ослабевал и в этом году.
«Маска» – это адаптация международного формата «Masked Singer». В передаче участвуют свыше десяти артистов, чьи лица скрыты под масками и под костюмами. И задача жюри и зрителей – угадать их личности по голосу. Впрочем, артисты мастерски меняли голоса, что значительно усложняло работу жюри. Поэтому они угадывали коллег по походке, движениям, характерным фразам или просто по интуиции или же отзывам зрителей.
Если говорить о жюри, то в ушедшем году в составе судейской коллегии снова блистали Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Тимур Батрутдинов.
В третьем сезоне в их задачи входило угадывать таких персонажей, как Пес, Павлин, Лошадь, Джокер, Осьминог, Леопард, Малыш, Пончик, Козерог, Мухомор, Пчела, Монстрик, Анубис, Дракон. Победителем стал Дракон, под маской которого скрывался оперный певец Ильдар Абдразаков. Также в тройку призеров вошли солистка группы «Две Маши» Мария Зайцева (Анубис) и Алексей Воробьев (Монстрик).
На съемках шоу «Маска». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Кроме того, в ходе шоу были раскрыты личности Алсу (Пчела), Альбины Джанабаевой (Павлин), Натальи Подольской (Осьминога), Наваи Бакирова (Джокер), Ирины Понаровской (Пончик) и других артистов.
В рамках третьего сезона зрители также увидели программу, посвященную юбилею Филиппа Киркорова. Поздравить певца пришли его друзья, скрывающиеся под масками, каким-то образом связанными с его творчеством.
Это Летучая мышь, Роза чайная, Лунный гость, Молодой ангел, Огонь и даже сам Филипп Киркоров… То есть не клон Филиппа, а артист, надевший маску с его лицом. Им оказался ведущий Вадим Такменев. Также группу поддержки Филиппа составили его коллега по жюри Валерия, певица Клава Кока, блогер Давид Манукян, актриса Олеся Судзиловская и певица Наталья Гордиенко.
«Маска. Танцы» на СТС
Младшим братом «Маски» можно назвать шоу «Маска. Танцы». Эта программа также является адаптацией международного шоу и курируется компанией «Вайт медиа». Только она выходила на канале СТС.
В число жюри программы вошли режиссер и хореограф Егор Дружинин, певица Клава Кока, юморист Сергей Светлаков, телеведущий Тимур Родригез и ведущая Мария Горбань. Ведущим программы стал певец, солист питерской группы «The hatters» Юрий Музыченко.
Кадр из шоу «Маска. Танцы». Фото: канал СТС
Название проекта говорит само за себя. Если в вокальной маске персонажи угадывались по голосам, то в танцевальной, конечно, по движениям. И не только… Впрочем, Митя Фомин, выступавший в костюме Сатурна признался, что Клава Кока узнала его по характерному смеху.
Персонажи «Маски. Танцы» тоже были равны как на подбор: Пугало, Зебра, Морской конек, Дискошар, Снежный барс, Попкорн и многие другие герои. В число рассекреченных артистов вошли певец Шура, балерина Анастасия Волочкова, телеведушая Роза Сябитова, повар и телеведущий Александр Белькович и другие известные личности. А победителем стал.
«Ледниковый период. Снова вместе» на Первом канале
На Первый канал возвратилось знаменитое ледовое шоу под названием «Ледниковый период. Снова вместе». В этот раз руководство программы пошло по пути наименьшего сопротивления. И в проекте приняли участие те звезды, которые уже когда-то катались на коньках в «Ледниковом периоде».
Фигуристы были поделены на две команды: под руководством Ильи Авербуха и Александра Жулина. Так, в команду Ильи вошли Елена Ильиных и Егор Бероев, Валерия Ланская и Роман Костомаров, Евгения Медведева и Даня Милохин, Дарья Мороз и Максим Маринин, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Иван Скобрев.
А команду-соперников представляли Оксана Домнина и Марат Башаров, Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко и Александр Энберт, Алла Михеева и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.
Еще в первый съемочный день журналисты обратили внимание на то, что Лиза Арзамасова, жена Ильи Авербуха, вошла в команду Александра Жулина. Как объяснил сам фигурист, так решил жребий.
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Рекламные ролики «Ледникового периода» выглядели очень интригующе и носили эротический подтекст. Особенно ролик с участием Дани Милохина и Евгении Медведевой. Как помнят зрители, эта пара уже принимала участие в шоу в прошлом году. И вот они снова захотели быть вместе. Казалось бы, сплошная идиллия.
Но посередине шоу Даня Милохин неожиданно для всех объявил, что уходит с проекта, поскольку устал и не видит смысла в дальнейшем участии в шоу. И это при том, что являлся одним из потенциальных победителей.
Однако многие заметили одну закономерность. Даня покинул ледовое шоу практически сразу после слов режиссера Никиты Михалкова, который заявил, что на федеральном канале умиление вызывает «безграмотный овощ», не знавший, что остров Сахалин находится в России. Так известный режиссер отозвался о Милохине.
Но вскоре после этих слухов Даня еще раз сказал, что устал, и что он предупреждал команду «Ледникового периода», что в любой момент может уйти из проекта. Они согласились на эти условия. И Даня Милохин действительно ушел из шоу, а потом вместе с другими блогерами Dream Team House уехал в Америку.
Партнером Евгении Медведевой стал победитель прошлого сезона «Ледникового периода», актер Федор Федотов. Об отношении Евгении к Федору лучше всего говорили ее слова: «Довольно трудный для меня этот сезон выдался, но еще труднее этот сезон выдался для Феденьки Федотова, которому я благодарна, наверное, до конца жизни буду.
Настолько трепетного отношения партнера ко мне ещё не было, поэтому я почувствовала, что такое настоящие партнёрские отношения в условиях очень некомфортных для обоих: когда поджимает время, когда нужно делать то, что на данный момент невозможно сделать», - отметила Евгения в интервью изданию «Championat».
А в целом проект прошел без эксцессов.
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«Песни для души» на канале «Россия»
Народную любовь получила передача Андрея Малахова «Песни для души». Как правило, в ней принимают участие самородки, которые прославились благодаря Интернету. Создатели программы обычно делают сюжет об их жизни и судьбе, показывают их семью и домашнюю атмосферу, а затем уже в студии артисты из народа поют разные песни на заданную тему.
Одним из самых ярких номеров передачи можно назвать выступление незрячего певца Степана Гончаренко из Симферополя, который виртуозно исполнил композицию Михаила Круга «Кольщик».
SHAMAN в студии программы «Песни для души»
Однажды гостем программы Андрея Малахова стал певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Это было еще в то время, когда Интернет-аудиторию покорила его песня «Встанем». Певец исполнил эту же композицию и в студии программы, после чего у многих зрителей выступили слезы на глазах. А одна певица даже подошла к Ярославу, чтобы обнять его.
Чуть позже SHAMAN сочинил еще один хит «Я русский» и менее чем за год стал одним из самых востребованных артистов на нашей эстраде.
«Звезды в Африке» на ТНТ
В третьем сезоне шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ артисты вновь проверяли себя на прочность. Так, в этих выпусках приняли участие ведущая Роза Сябитова, певец Влад Соколовский, актер Владимир Сычев, Станислав Ярушин, блогеры Юлия Гаврилина и Саша Стоун и многие другие публичные личности. Ведущими же снова стали Михаил Галустян и Ольга Бузова.
Кадр из шоу «Звезды в Африке»
На что только не приходилось идти участникам проекта ради возможности выиграть главный приз в пять миллионов рублей. Так, они ныряли рукой в аквариум с тараканами и змеями, ели желе из крысиных хвостов, ныряли в грязный надувной бассейн, ходили по канату на высоте семи метров и так далее.
Съемки шоу начались в июне 2022 года в национальном парке Крюгера (ЮАР) и закончились в конце июля 2022 г. Главный приз завоевал актер Антон Филиппенко.
«Сердце Ивлеевой» на «Пятнице!»
В 2022 году на телеканале «Пятница!» стартовало шоу, в котором известная телеведущая Настя Ивлеева выбирала себе потенциальных женихов. За сердце Ивлеевой боролись 15 человек.
Среди самых ярких претендентов на роль избранника Насти были Артем Голов, похожий на молодого Элджея, и ее бывший парень Алексей Зловедов. Впрочем, сходство с экс-мужем Анастасии сыграло с Артемом злую шутку. Ведь увидев его, Настя расплакалась и не захотела бередить старые раны. Артем Голов ушел из передачи одним из первых.
А вот Алексею, с которым Настя Ивлеева встречалась в ранней юности, до того момента, пока он не решил уехать в Китай, повезло гораздо больше. Он стал победителем проекта!
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой»
Также среди женихов Насти можно было бы выделить Эмиля Ходжаева – уроженца Тегерана, которого в кулуарах называли Принцем Персии. Однажды он организовал для Насти Ивлеевой идеальное свидание в стиле восточной сказки. В его ходе он заказал вертолет, привел с собой верблюда и угостил телеведущую пловом со специями.
А вообще, чего только не приходилось делать участникам передачи, чтобы удивить ведущую. Они рисовали картины, сочиняли стихи, играли древнегреческих богов, (а сама Настя Ивлеева была Афродитой), кололи дрова, пекли вафли, выковывали розы на свидании в древнерусском стиле. Но, как уже было сказано ранее, всех обогнал Алексей Зловедов.
А вот о том, начала ли Анастасия действительно новую жизнь с Алексеем, - об этом история умалчивает. По крайней мере, ведущая сообщила, что всех бывших оставит в 2022 году.