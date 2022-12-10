Охота на перепелок и секреты виноделия: в новом выпуске «Жизнь своих» покажут красоты Абхазии

Ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов

Ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов. Фото: Первый канал 

Евгений Кривцов расскажет, как можно отдохнуть на курорте Пицунда.

В свежем эпизоде программы «Жизнь своих» на Первом канале зрители увидят Абхазию под новым углом.

Вместе с ведущим программы Евгением Кривцовым можно будет научиться готовить хачапуры, узнать секреты пчеловодства и виноделия, а также побывать на настоящей абхазской свадьбе.

«Здесь люди веками защищают свое право жить на этой земле. Смеются и плачут от всего сердца. Здесь каждый гость – самый долгожданный. Мы в стране души», – отметил Кривцов по приезде в Абхазию.

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Отметим, что новый выпуск выйдет на Первом канале в воскресенье в 10:15 по московскому времени.

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