Охота на перепелок и секреты виноделия: в новом выпуске «Жизнь своих» покажут красоты Абхазии

В свежем эпизоде программы «Жизнь своих» на Первом канале зрители увидят Абхазию под новым углом.

Вместе с ведущим программы Евгением Кривцовым можно будет научиться готовить хачапуры, узнать секреты пчеловодства и виноделия, а также побывать на настоящей абхазской свадьбе.