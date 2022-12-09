Зима на Первом: белки и жирафы вернулись в эфир

Декорации к новым заставкам рисовать не пришлось: зимнюю Москву снимали в Москве, а заснеженные леса – под Мурманском. На красивую снежную натуру наложили анимированных зверей – так и получились 10-секундные ТВ-ролики.

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В этом сезоне жирафы и белки выступают ансамблем: играют в снежки, запускают петарды, заглядывают в окна жилых домов, воруют подарки из-под елки и ждут новогоднего чуда, как и все телезрители.