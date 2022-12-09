Зима на Первом: белки и жирафы вернулись в эфир

Начало зимы на Первом канале отметили уже полюбившимися межпрограммными заставками с милейшими жирафами и белками.
Шесть лет назад художники Первого придумали и нарисовали потешных белок, которые пародировали ведущих и играли в телевидение. Через пару лет к белкам примкнули жирафы, они бродили по заснеженной Москве, обмотав гирляндами длинные шеи и катались по обледеневшей Москве-реке.
Вот они - вестники зимы. Фото: Первый канал
Декорации к новым заставкам рисовать не пришлось: зимнюю Москву снимали в Москве, а заснеженные леса – под Мурманском. На красивую снежную натуру наложили анимированных зверей – так и получились 10-секундные ТВ-ролики.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В этом сезоне жирафы и белки выступают ансамблем: играют в снежки, запускают петарды, заглядывают в окна жилых домов, воруют подарки из-под елки и ждут новогоднего чуда, как и все телезрители.