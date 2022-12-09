Ветер, навоз и жизнь без Интернета: шоу «Поехали!» побывало в степной Калмыкии

В главной городе Калмыкии Элисте ведущие посетили священный хурул, полюбовались на 9-метровую статую золотого Будды и раскрутили барабаны, расположенные вокруг храма. Внутри каждого барабана находятся длинные свитки с мантрами, и паломники, проходя мимо, обязательно раскручивают цилиндры, генерируя тем самым добрую положительную энергию.

Побывали путешественники и в гостях у ансамбля «Тюльпан», принарядились в национальные костюмы и разучили движения интересного танца чичирдык. В нем девушки изображают цветок тюльпана, а мужчины – орла.

В довершении ведущего Первого канала отправились на мастер-класс и научились лепить берики – так в Калмыкии называют пельмени.

«Они круглые, больше похожи на вареники, тесто сверху заплетено косичкой, а внутри у них обязательно баранина», - поведала Маша Осадник.

Смотрите шоу «Поехали!» - по субботам, в 11:10, на Первом канале.