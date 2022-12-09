Ветер, навоз и жизнь без Интернета: шоу «Поехали!» побывало в степной Калмыкии

В новом выпуске тревел-шоу «Поехали!» от 10 декабря телезрители увидят таинственную Калмыкию.
Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский посетили стоянку «Степняк» в Яшкульском районе республики. Здесь калмыцкая семья круглый год живет вдали от цивилизации, телефонов и Интернета, спит в юрте, готовит на огне и пасет скот. Кругом лишь простор да ветер. Путешественники Первого канала тоже примерили на себя кочевую жизнь. Научились заваривать и пить калмыцкий чай: на травах, с горячим молоком и бараньим жиром.
«Мы с Женей поменялись ролями, он кормил и доил корову, а я занялась мужскими заботами, - рассказала Мария Осадник. – Я была овечьим пастухом – выгоняла и пасла триста голов. Это совсем непросто, потому что овцы – себе на уме животные. А еще я собирала кизяк! В степи нет деревьев, топить нечем, поэтому кочевники издавна заготавливали на зиму бараний навоз – кизяк. Он практически без запаха, легкий и хорошо горит».
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В главной городе Калмыкии Элисте ведущие посетили священный хурул, полюбовались на 9-метровую статую золотого Будды и раскрутили барабаны, расположенные вокруг храма. Внутри каждого барабана находятся длинные свитки с мантрами, и паломники, проходя мимо, обязательно раскручивают цилиндры, генерируя тем самым добрую положительную энергию.
Побывали путешественники и в гостях у ансамбля «Тюльпан», принарядились в национальные костюмы и разучили движения интересного танца чичирдык. В нем девушки изображают цветок тюльпана, а мужчины – орла.
В довершении ведущего Первого канала отправились на мастер-класс и научились лепить берики – так в Калмыкии называют пельмени.
«Они круглые, больше похожи на вареники, тесто сверху заплетено косичкой, а внутри у них обязательно баранина», - поведала Маша Осадник.
Смотрите шоу «Поехали!» - по субботам, в 11:10, на Первом канале.