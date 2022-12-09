«Сердце Ивлеевой»: кого из женихов Настя с треском выгнала в новом выпуске

На телеканале «Пятница!» продолжается романтический эксперимент «Сердце Ивлеевой», в котором Настя ищет настоящего мужчину для серьезных отношений.

В пятом выпуске за свидание с известной ведущей участники боролись на аукционе, мастерили своими руками полезные и интересные предметы из дерева и участвовали в спортивных состязаниях друг против друга. Рассказываем о самых ярких моментах этого эпизода.

Аукцион: лот — свидание с Настей

На пятой неделе проекта осталось всего трое участников, которым не удалось сводить Настю на свидание: бывший звезды Алексей, танцор Евгений и айтишник Вася. Они попытались выиграть аукцион, который устроил ведущий проекта Роман Каграманов.

По задумке, двое предложивших наиболее высокие ставки должны были посостязаться, кто дольше простоит на гвоздях. Ими оказались Леша (заядлый фанат стояния на гвоздях) и Женя.