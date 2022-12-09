«Сердце Ивлеевой»: кого из женихов Настя с треском выгнала в новом выпуске

На телеканале «Пятница!» продолжается романтический эксперимент «Сердце Ивлеевой», в котором Настя ищет настоящего мужчину для серьезных отношений.
В пятом выпуске за свидание с известной ведущей участники боролись на аукционе, мастерили своими руками полезные и интересные предметы из дерева и участвовали в спортивных состязаниях друг против друга. Рассказываем о самых ярких моментах этого эпизода.
Аукцион: лот — свидание с Настей
На пятой неделе проекта осталось всего трое участников, которым не удалось сводить Настю на свидание: бывший звезды Алексей, танцор Евгений и айтишник Вася. Они попытались выиграть аукцион, который устроил ведущий проекта Роман Каграманов.
По задумке, двое предложивших наиболее высокие ставки должны были посостязаться, кто дольше простоит на гвоздях. Ими оказались Леша (заядлый фанат стояния на гвоздях) и Женя.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Как предположили участники, такое задание было придумано Настей неспроста — она хотела пойти на свидание именно с Лешей, зная, что он, вероятнее всего, победит. Несмотря на старания, Женя ему уступил в этом непростом состязании. Леша и повел Настю на долгожданное свидание.
Свидание-перевертыш с бывшим
Алексей Зловедов встречался с Настей задолго до ее известности. Расставание произошло по инициативе парня. Как не раз отмечала Настя на проекте, этим решением он причинил ей много боли и разбил сердце.
Поэтому для нее была важна мотивация участия парня в проекте — вызвана ли она настоящими чувствами к ней.
Это она и решила узнать на свидании. Леша привел ее в парк и предложил поменяться ролями: чтобы Настя вела себя на нем как мужчина, а он — как девушка. Целью такого свидания-перевертыша было показать Насте, что не нужно быть всегда сильной и независимой (особенно в отношениях) и что она имеет право полагаться на партнера.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Свидание закончилось пикником и игрой на доверие. В конце Настя согласилась с Лешей, что не хотела бы всегда все тащить на себе, и призналась, что готова вновь куда-нибудь с ним сходить.
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Проверка на мужскую профпригодность
Пока Леша проверял выдержку Насти на свидании, Роман Каграманов проводил собственную проверку остальных участников проекта: что они способны смастерить из дерева своими руками. За пару часов они должны были соорудить для Насти что-то полезное и интересное.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Эмиль сколотил скворечник как символ будущего совместного гнезда, Вася — лесенку, чтобы было удобно с ним обниматься (из-за его высокого роста), Женя — стол, а Андрей — швабру с надписью и назначением «Выметай всех лишних». Больше всего Настя оценила творения Андрея и Эмиля, но на свидание позвала Васю и Женю.
Свидание в древнерусском стиле
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
Одновременно и Вася, и Женя получили приглашение на свидание от Насти на природе в поле в древнерусском стиле. Парням предстояло наколоть дрова, испечь вафли в печи и выковать цветок из железа. Настя оценила старания обоих и одарила каждого поцелуем в щеку.
Послание в будущее
Участники проекта посмотрели, как они будут выглядеть пятьдесят лет спустя — приглашенные специалисты состарили каждого с помощью грима и накладных волос.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
В таких образах они записали видеопослание для Насти в будущее. Ведущая оценила не только послание, но и вид парней, и представила, с кем она хотела бы состариться.
Появление Стаса Костюшкина
Неожиданно для всех на проекте появился певец Стас Костюшкин, который объявил остальным, что он — новый претендент на сердце Ивлеевой. Он пытался разгадать секреты и выяснить, как и чем каждый участник завоевывает Настю и что он может ей дать.
В конце артист признался, что пришел поддержать Настю и проверить искренность участников. Костюшкин провел спортивные состязания по перетягиванию каната, армрестлингу, что дало ему еще больше возможностей понаблюдать за парнями. Впечатлениями от участников он поделился с Настей.
Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»
В конце эпизода она собрала всех участников вместе, чтобы принять решение и отправить кого-то домой. На этой неделе «Сердце Ивлеевой» покинули Эмиль и Артем.
На проекте осталось всего пять участников.