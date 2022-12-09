Сдали нервы: Женя Медведева едва не сломала реквизит в шоу «Вызов»

Поклонникам фигуристки Евгении Медведевой следует обязательно посмотреть новый выпуск шоу «Вызов» от 10 декабря.

Проект близится к финалу. В нем осталось четыре пары, и новое испытание под названием «Мокрое дело» определит тех, кто в итоге будет бороться за 10 миллионов рублей.

Задача потребует от участников максимального внимания друг к другу. Причем большая ответственность все же ляжет на хрупкие плечи девушек. Им предстоит двигаться по воде, пока парни будут буквально висеть в воздухе.

Евгении Медведевой это испытание далось особенно сложно: фигуристка не умеет работать веслами, а именно этот навык стал ключевым в грядущем выпуске. После попытки выполнить задание на воде эмоции настолько захлестнули спортсменку, что она чуть не сломала реквизит. Она так сильно ударила кулаками по столу, что он чудом не развалился.