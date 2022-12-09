Неожиданно вернувшийся в шоу «Звезды в Африке» участник разозлил Олега Верещагина

Создатели шоу «Звезды в Африке» уверяют, что 11 декабря зрителей ждет самый непредсказуемый выпуск.

В лагере осталось четверо сильнейших участников. Каждый из них уверен, что уже находится в полуфинале, но все карты спутает возвращение одного из игроков, ранее покинувшего проект.

Появление внезапного соперника расстроит планы Олега Верещагина. Еще больше «великого комбинатора» расстроили участники, давно покинувшие лагерь. Им предстояло назвать имя того, кто достоин вернуться в шоу. Оказалось, что многие из них вели на проекте двойную игру.

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