На канале ТВ-3 стартует «Вампирский декабрь»

Кроме того, до конца года ТВ-3 покажет целиком первый сезон комедийного сериала «Вампиры средней полосы» – одного из самых свежих отечественных хитов, недавно получившего долгожданное продолжение. Хорошая возможность освежить или познакомиться с франшизой перед просмотром второго сезона.

В центре сюжета - семейство вампиров из Смоленска, маскирующееся под тихих обывателей. Им необходимо за неделю найти таинственного убийцу, который маскирует свои злодеяния под проделки кровососов.

О дате выхода сериала в эфир ТВ-3 сообщит позже.