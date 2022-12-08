На канале ТВ-3 стартует «Вампирский декабрь»

Канал ТВ-3 объявил «Вампирский декабрь»!
В эти выходные зрителей ждут культовые «Сумерки». Первая часть выйдет в эфир 9 декабря в 19:30. 10 декабря в это же время будет показан фильм «Сумерки. Сага. Затмение». А 11-го числа, начиная с 15:45, – три подряд завершающих франшизу картины.
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Кроме того, до конца года ТВ-3 покажет целиком первый сезон комедийного сериала «Вампиры средней полосы» – одного из самых свежих отечественных хитов, недавно получившего долгожданное продолжение. Хорошая возможность освежить или познакомиться с франшизой перед просмотром второго сезона.
В центре сюжета - семейство вампиров из Смоленска, маскирующееся под тихих обывателей. Им необходимо за неделю найти таинственного убийцу, который маскирует свои злодеяния под проделки кровососов.
О дате выхода сериала в эфир ТВ-3 сообщит позже.